ИЗВЕСТИЯ

СЪБИТИЯТА НА 2025: Бедствието в Елените - Апокалипсис през есента

Чете се за: 03:12 мин.
СЪБИТИЯТА НА 2025: Бедствието в Елените - Апокалипсис през есента
Нарекоха го Апокалипсис - в годината на голямата суша най-страшното бедствие дойде от поройните есенни дъждове. Природата жестоко отмъсти за човешката алчност и узаконеното беззаконие.

Михаил, жител на "Елените": "Мафия просто! Преди, когато през 90-те всичко се строеше, всичко се правеше за пари".

Пороят щеше вече да е забравен, ако в дъното на дерето, по пътя на водата, не беше построен хотел, амфитеатър и аквапарк, наречен Атлантида, като някаква зловеща екзотика. Защото освен че стотици се бореха в стихията да оцелеят, огромните вълни взеха живота на четирима, двама докато спасяваха другите.

Пороите наказаха човешката глупост и алчност и в Царево, бедствието ще се запомни с гротеската на тълпа ровещи в боклука за парите на нечий съсипан бизнес.

"Сейфът го няма, копае багерът, но все още няма нищо. Това е. При когото падне огънят, той ще гори".

В Царево трябваше да са подготвени. Река Черна вече си показа характера, преди две години взе и четири жертви. Водата помете като хартиени къщи и мостове. Но и сега новите мостове се оказаха тесни и няколко милиона пак се разтвориха във водата, която съсипа домове и бизнеси

"Ние дадохме 20 000 лева да възстановим щетите. Сега наново. Мен вече ме е страх да живея. Е то гледай, стените всичко е съборено, иска махане пак".

Проверките потвърдиха системни нарушения от години, които позволиха хищническото презастрояване по Черноморието, дори върху коритата на реките.

Иван Иванов, министър на регионалното развитие: "Това е карта още от 70-те години, където се вижда ясно реката, а това са актуалните кадастрални карти, където се вижда, че реката продължава да съществува".

Манол Генов, министър на околната среда и водите: "Да покриеш речно корито не е забранено в закона, но да направиш сграда върху него е съвсем крайно недопустимо и извън всякакви разпоредби и закони. Всички решения са взимани на ниво община".

От 52 проверени речни корита по Черноморието, установиха 14 други с нарушена проводимост, като половината са застроени и заустени в тесни тръби, съвсем като в "Елените".

#Събитията на 2025 #обзор 2025 #бедствие в Елените

