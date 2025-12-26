СЪБИТИЯТА НА 2025: От лев към евро: една година на решения и съмнения

В село Бъдеще се готвят за бъдещето в евро от Нова година.

"Дали ще е евро или лева няма никакво значение". "Надяваме се да е по-добре, сега, какво да ви кажа. Човек живее с надежда". Иван, село Бъдеще: "Мисля, че това ще бъде едно затруднение за българския народ.

БНТ: Като си бил в чужбина трудно ли ти е било?

- Не, напротив, там е лесно".

На 14 км от Стара Загора се намира единственото село с името Бъдеще в България. Тук има два магазина, пощальон, лекар, църква със свещеник, но местните казват, че хора няма. Не се притесняват от еврото, а от това, че цените се покачват.

Иванка Иванова, кмет на село Бъдеще: "Хората от това се страхуват - от поскъпване, от измами, вече непрекъснато се говори, поскъпване има, определено".

Семейството на Виолета държи един от двата магазина и кафенето към него. Еврото обаче отсега ѝ излиза скъпо - 400 лева ѝ струва новият софтуер за касовите апарати. Чува и притесненията на хората.

Виолета, собственик на магазин: "Притесняват се, че хората ще ги лъжат заради еврото, повечето са възрастни" .

БНТ: А вие ще ги лъжете ли?

- Няма такъв вариант, как ще ги лъжем. То всичко се изписва на компютъра. Всяка седмица има нещо с вдигната цена.

Бъдеще в евро за България - само за година страната ни измина дълъг път. Кабинетът "Желязков" на първото заседание за годината реши, че няма да подаде искане за конвергентни доклади от Европейската комисия и Европейската централна банка заради по-висока инфлация само с 0,1 процентни пункта.

"Възраждане" оглавиха отпора срещу еврото в защита на българския лев с поредица от протести през цялата година.

"Това е гордост да си запазим лева в България". Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "Днес ние сме тук, за да възстановим демокрацията в България. Най-разумното, което може да направи българското правителство, е да допусне референдум за членството на България е еврозоната".

Червена боя, бомбички и димки полетяха към сградата на Европейската комисия в София на 22 февруари. Стигна се до сблъсъци с полицията с ранени, задържани и обвинени. Само два дни по-късно новите данни за инфлацията отвориха вратата към еврозоната.

Росен Желязков, премиер на Република България (24 февруари 2025 г.): "Референтната стойност за критерия "ценова стабилност", изчислен на 2,6%, покрива инфлацията в Република България с данните към януари на настоящата година" .

Президентът Румен Радев настоя за конкретни мерки, които да гарантират покупателната способност на хората.

Румен Радев, президент на Република България (24 февруари 2025 г.): "Трябва да се осъзнава много ясно, че притесненията на голяма част от българите за въвеждането на еврото са реални и те не могат да бъдат високомерно подминавани".

А в Деня на Европа държавният глава изненадващо поиска национален референдум с въпроса: "Съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута "евро" през 2026 година?".

Румен Радев, президент на Република България (9 май 2025 г.): "Като президент съм убеден, че въвеждането на единната европейска валута може и трябва да стане с убедителен национален консенсус, с вътрешното убеждение на хората, а не с пренебрежително незачитане на тяхната воля".

Наталия Киселова като председател на парламента върна като недопустимо искането на президента, а той сезира Конституционния съд. Този ход обаче не попречи на пътя към еврото. На 4 юни - и Европейската комисия, и Европейската Централна банка ни казаха твърдо "Да". Конвергентните доклади потвърдиха - България е изпълнила всички критерии и ще стане 21-вият член на еврозоната.

Валдис Домбровскис, еврокомисар по икономическите въпроси (4 юни 2025 г.): "Днешното съобщение е кулминацията на петгодишен процес. Еврото ще донесе осезаеми ползи за българските граждани и предприятия: стабилни цени, по-ниски трансакционни разходи, защитени спестявания, повече инвестиции и ръст в търговията".

Еврокомисията обаче препоръча постоянен мониторинг на цените. Държавата се закани с цялата строгост на закона да се бори със спекулата.

Росен Карадимов, председател на КЗК (6 юни 2025 г.): "Когато тези пет пръста се съберат в едно, това става юмрук, колеги. Това става юмрук. И никого не плашим. Не нарушаваме принципите на пазарната икономика".

И така, на фона на политическо напрежение и разделение в обществото, и цени нагоре, от Брюксел и Страсбург на 8 юли ни казаха.

"Congratulations, Bulgaria!"

Потвърден беше и курсът - 1,95583 лева за едно евро.

Теменужка Петкова, министър на финансите (8 юли 2025 г.): "От утре ни чака много работа - работа по въвеждане на еврото, от това да обясняваме на българските граждани какво ни предстои, да обясняваме за ползите от еврозоната".

Подготовката за влизането в еврозоната започна с изписване на цените в левове и евро и с масово усещане по джоба, че всичко поскъпва. Тримата големи в света на парите дойдоха в София, за да потвърдят пътя на България и да ни убедят, че това не е загуба, а добавяне на суверенитет, както каза Кристин Лагард.

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ (4 ноември 2025 г.): "Това е огромна стъпка, която извървяхте. Онези, които продължават да се интегрират активно в еврозоната, печелят допълнително 10% богатство".

По изчисления на ЕЦБ средният и малък бизнес ще спестят около 1 милиард евро на година от превалутиране, които могат да се вложат в растеж.

Росен Желязков, министър-председател на България: "Еврото не е просто парична единица - това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа". Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ: "Присъединяването към еврозоната ще е още един повод за гордост". Димитър Радев, управител на БНБ: "България е една от най-старите, някои казват най-старата, съвременни европейски държави, с дълбоко градена европейска идентичност. Може ли страна като България да има друга посока и принадлежност, т.е. отговорът е не". Кристин Лагард, председател на ЕЦБ (4 ноември 2025 г.): "На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с вас, България. Не само защото на този ден имам рожден ден и ще навърша 70 години. Ще си купя българско вино и ще вдигна наздравица".

И докато привържениците на еврото готвят шампанското, темата за референдума отново се върна изненадващо. Конституционният съд реши,че Наталия Киселова неправомерно е отклонила искането на президента.

Наталия Киселова, председател на парламента (1 ноември 2025 г.): "Както на 13 май, така и на 1 ноември считам, че съм постъпила правилно". Румен Радев, президент на България (19 ноември 2025 г.): "Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа".

Парламентът отново отхвърли искането за референдум. А след подадената оставка от правителството и поисканата от "Възраждане" отсрочка за приемане на еврото с една година, Брюксел отново потвърди - България ще е 21-вият член на еврозоната, пътят е необратим.

На стотици километри от Брюксел и София Румяна и Богдан чистят Бъдеще и спорят.