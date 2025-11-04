България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)

България е готова да приеме еврото, а повече от 51% от населението в страната одобряват влизането в еврозоната. 57 дни преди страната да приеме единната европейска валута, в София пристигнаха ключови фигури от света на финансите сред които президентът на Европейската централна банка, управляващият директор на Международния валутен фонд и еврокомисарят по икономика и производителност, които присъстваха на конференция "България на прага на еврозоната". Те препоръчаха страната ни да не се отпуска, да продължи с реформите, да поддържа фискалната дисциплина и да осъществява строг контрол по време на приемането.

Символично президентът на Европейската централна банка разписа българското евро, което ще влезе в сила от 1 януари догодина и го подари на управителят на БНБ Димитър Радев.

Кристин Лагард - президент на Европейската централна банка: "И в крайна сметка достигнахте до успех и това е огромна стъпка, която извървяхте, но е началото на пътешествие , а не крайна цел. Онези държави, които продължават активно да се интегрират в еврозоната печелят допълнително 10% богатство. Не изпадайте в следприемна умора."

Българският премиер Росен Желязков увери, че България е готова за плавно приемане на единната европейска валута. Той подчерта че съмненията на българите относно еврото ще се разсеят съвсем скоро.

Росен Желязков - министър-председател: "Това не е просто единица, а стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. За нас това е пълноправно участие в европейската икономическа архитектура. Успехът на въвеждането на еврото зависи не само от усилията на институциите, но и от най-важният компонент - доверието на гражданите. Това доверие тенденциозно беше и е подковавано през годините от антиевропейски играчи. Мнозинството българи избират със сърцето си европейският път. България е готова за бъдещето си."

Три са основните приоритета пред България след приемане на еврото, които очерта управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева - повишаване на фискалната дисциплина, овладяване на рисковете за стабилност на икономиката и ускоряване на структурните и управленски реформи.

Кристалина Георгиева - управляващ директор на МВФ: "Сега България ще има правото да запази своята ценова стабилност и да заеме своето място на масата за взимане на решение. Ускоряване на конвергенцията Еврото ще помогне, но не гарантира по-висок стандарт на живот само по себе си . Предизвикателството пред нас, все още е налице. Най-малкото България трябва да се стреми да поддържа по-високи нива на ръст, за да стигне БВП на глава на населението поне равно на нивото на ЕС през идното десетилетие."

Според последното допитване поръчано от министерството на финансите 51% от българите подкрепят приемането на еврото. По време на днешната конференция финансовият министър проведе и двустранни срещи с европейските ни партньори. Среща с еврокомисарят Валдис Домбровскис проведе и премиера Росен Желязков.

Теменужка Петкова - министър на финансите: "Говорихме за това какви са ползите за страната от еврочленството, те са безспорни. Говорихме и за това, че еврозоната означава не само предимства, тя означава и отговорност и България трябва да продължи да спазва своята устойчивост на публичните финанси."

Валдис Домбровскис - еврокомисар по икономика и производителност: "България има изключително силна история с фискална стабилност, еврото най-ниско ниво на дълг спрямо БВП в ЕС, с което е още един пример за силата на България. Това трябва да остане така."

Управителят на БНБ Димитър Радев каза, че не само държавата, но и банковата система е напълно готова за приемането на еврото.

Димитър Радев - управител на БНБ: "Банковата система е силна, с висока ликвидност и ще бъде готова от първия момент да даде уверено начало на членството на България в еврозоната. Съветът ми към гражданите ми е простичък, запазете спокойствие, бъдете практични. Не е нужно да се подготвяте извънредно не е нужно да се прави нещо допълнително предварително. Централната банка и търговските банки са подготвени."

Управляващият директор на Европейския механизъм за стабилност коментира страха на българите от европейската валута.

Пиер Граменя, управляващ директор на ЕМС: "Не разбирам хората, които са против еврото. може би не съм обективен, но какво друго може да направите. Смятате ли, че ако си оставиш валутата ще бъдеш по-силен?"

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард припомни, че е присъствала на множество влизания в еврозоната и нито една държава до този момент не е загубила своя суверенитет, а напротив - подсилила го е.

Кристин Лагард - президент на Европейската централна банка: "Гласът на вашия управител на БНБ ще има значение.ще се чува и ще бъде уважаван. На 1 януари 2026 г сърцето ми ще бие с вас, България, защото тогава празнувам юбилей - 70 години, и ще ми бъде много специален този ден. И ще взема българско вино да се поздравим."

снимки: БТА

Лагард още веднъж напомни, че българското правителство трябва много внимателно да следи да се спазва закона след 1 януари, за не няма трусове в икономиката и спекула на цените.

Автори: Цветелина Катанска, Милена Кирова, Ирина Цонева