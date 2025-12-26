СЪБИТИЯТА НА 2025: Завръщането на Тръмп - новият световен (без)порядък

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Златната ера на Америка започва точно сега."

Правилата на играта се промениха рязко още в ден първи от втория мандат на Доналд Тръмп, а играчите трябваше да се учат в движение. Разклащане на старите съюзи, драстично редуциране на федерални служители, масови депортации и арести на имигранти. Приоритетите бяха заложени още в първата му реч като 47-ия президент.

Нямаше нито една дума за Европа и за Украйна, но пък Тръмп обеща да сложи край на абсолютно всички войни по света. Денят на освобождението, така Тръмп нарече този ден. Обяви, че ще настъпи революция на здравия разум.

Над 100 указа само в първия ден, всяко послание разчупваше нормите и поставяше всички в отбранителна позиция.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Канада трябва стане 51-вият щат." "Ще прекръстим Мексиканския залив на Американски залив." "Гренландия е чудесно място и ние имаме нужда от нея за международната сигурност. " "Европейският съюз е създаден, за да прецака Съединените щати." "БРИКС е създадена, за да ни вреди."

За новия стар президент няма съюзници, има само американски интереси. Оттегли се от Европа и насочи поглед към западното полукълбо.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ограбвани сме от години и повече няма да ни грабят." Доналд Тръмп, президент на САЩ: "2 април ще бъде Денят на освобождението. " Урсула фон дер Лайен: "Митата са данъци." Джъстин Трюдо, бивш премиер на Канада: "Това е нещо много глупаво!"

От Европа до Азия, Африка и Латинска Америка - Тръмп обяви търговска война и въведе мита за почти целия свят.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Тези държави ни се обаждат да ни целуват задника. Така е, умират да се споразумеем. Моля ви, моля ви, сър, да сключим сделка. Готови сме на всичко, сър."

Шок и ужас на родна земя и по цял свят.

Милиони останаха без животоспасяваща помощ, след като бяха спрени програмите на USAID. В Европа новата администрация припозна крайните формации - "Алтернатива за Германия", Найджъл Фараж във Великобритания, а Виктор Орбан в Унгария се оказа най-близо до най-могъщия президент в света.

Мир чрез сила - така Тръмп преориентира американската външна политика в синхрон с доктрината "Америка на първо място".

От началото на мандата са извършени 529 въздушни удара на 240 локации в Близкия Изток, Централна Азия и Африка. За целия си мандат от 4 години Джо Байдън е атакувал 555 пъти. А за да влезеш в Белия дом, се изисква първо да направиш инвестиции в Съединените щати за милиарди. Лидерите от цял свят се научиха как да говорят с Тръмп - ласкателствата са задължителни, макар под маските да личи презрението.

Снимки: АП/БТА

Реваншизъм с пълна сила - дела-шамари за милиарди долари срещу всяка медия, дръзнала да критикува президента, оневиняване на всички негови съюзници, в големите градове - контролирани от демократи, Тръмп изпрати Националната гвардия.

Появиха се първите пукнатини в движението MAGA - най-яростните привърженици на Тръмп. Недоверието беше породено от скандалите за връзки със скандалния Джефри Епстийн и сексуалните престъпления с малолетни. Разрив имаше с милиардера Илън Мъск. Шок сред консерваторите предизвика покушението срещу един от символите на "тръмпизма" - инфлуенсърът Чарли Кърк. А най-важното обещание остава мираж - Америка продължава да се задъхва от инфлация, рейтингът на президента пада.

Доктрината "Америка на първо място" изглежда все повече като "Тръмп на първо място".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Америка се завърна!"

Американският президент се лута от краен изолационизъм и протекционизъм към външнополитическа хиперактивност и стремеж към Нобелова награда за мир. Познатият ни досега световен ред е безвъзвратно разрушен, остава въпросът каква ще е новата сделка.