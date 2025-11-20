Манол Генов за проверките по Черноморието: Апокалипсисът в Елените е резултат от човешка дейност и слаб контрол

Нарушения на закона при застрояването на коритото на реката в курортен комплекс Елените, е установило Министерството на околната среда и водите. Това заяви екоминистърът Манол Генов в студиото на "Денят започва" по повод приключилите проверки на ведомството по Черноморието. По думите му не са открити съгласувателни процедури с РИОСВ и Басейнова дирекция за строителните дейности в речното корито.

"Апокалипсисът, който се случи в Елените, е следствие на няколко комплексни причини – силни дъждове, неоразмерена инфраструктура и антропогенен фактор, тоест човешката дейност, която е нарушила природната среда", обясни министър Генов.

По думите му проверките на басейновите дирекции разкриват липси в кадастралните карти на водните обекти.

"Ние направихме много подробни проверки какво е било съгласувано с нашите институции - РИОСВ, Басейнова дирекция. Не открихме съгласувателни документи в нашите архиви за съгласуване на подобни действия. Речно корито можеш да покриеш, можеш да го застроиш, но става по правила - с хидрогеоложки изчисления, с тези прогнози за водни отоци, които могат да се случат при резки климатични промени, които имаме на последък. В крайна сметка строителните разрешения, зависимо от категорията на строежа, ги издава главният архитект на съответната община и отговорността е на местните власти", поясни екоминистърът.

Няма разминаване в резултатите от проверките на МОСВ и МРРБ, посочи Генов, защото:

“Когато се издават тези строителни разрешения, когато се проверяват, досега не съм информиран да има някакво съгласуване от наша страна. Доколкото знам ДНСК е издала заповед, която вероятно, ще бъде обжалвана за събаряне на този прословут парк-хотел - как са го кръстили местните власти в строителното разрешение и акта за приемане не мога да кажа.”

Според Генов най-критични са урбанизираните зони като Свети Влас, Елените, Царево и Варна, където нарушенията са установени в около 27% от проверените участъци. Министърът увери, че проверки се извършват навсякъде, включително и по реките в София.

"Стремежът към печалба не трябва да рискува здравето и живота на хората. Това е недопустимо", заяви Генов и добави, че при необходимост ще бъдат премахнати незаконни сгради по Черноморието.

Министърът подчерта, че всички данни от проверките са публични и достъпни на сайта на министерството.

"Хората имат право на справедливост, особено когато става дума за загубата на човешки животи при бедствия, които можеха да бъдат предотвратени", допълни Манол Генов.

