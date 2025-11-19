БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Резултатите от проверките след наводненията в Елените и Царево показват, че причината за потопа е комбинация от природни фактори, човешка намеса, застрояване и неспазване на законови процедури.

Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов.

При колко от проверените речни участъци по черноморието има нарушения?

Наводненията във ваканционно селище Елените и Царево са резултат от комбинация от природни фактори, човешка намеса, застрояване и неспазване на законови процедури.

Това заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов при представянето на резултатите от проверките по Южното и Северното Черноморие.

При 27% от проверените речни участъци са установени нарушения, като най-сериозните са в урбанизираните зони на Свети Влас, Елените, Царево, Слънчев бряг и Варна.

Два месеца след бедствието проверките и разчистването в Елените все още продължават.

След заповед на министъра на околната среда и водите Манол Генов за проверки в Елените са открити 27 преписки.

Манол Генов, министър на околната среда и водите:
"Там няма нито едно съгласуване, което да е в разрез със закона и да е извършено от органите на МОСВ. Всички решения са взимани на ниво община".

За хотел "Негреско" в Елените, министърът уточни, че законът прави ясно разграничение.

Манол Генов, министър на околната среда и водите:
"Да покриеш речно корито не е забранено в закона, но да направиш сграда върху него е съвсем крайно недопустимо и извън всякакви разпоредби и закони".

От МОСВ са уведомили МРРБ, че през мястото минава река, но контролът върху строителството там е в компетенциите на други институции.

Пътят на реката под комплекса остава скрит. Единствено през тази шахта можем да видим оттичането на водата в подземен канал, разположен под построения отгоре аквапарк.

От Басейнова дирекция заявиха, че не са били уведомени за разрешителното за изграждане на хотел "Негреско".

инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район":
"Ние сме го установили през 2008г., когато е установена извършената корекция на водния обект и полагане на основите на този хотел. Наредбата, по която служебно ни се изисква от “Басейнова дирекция” издаване на становище по компетентност, е изменена през 2011г. и вероятно това е причината “Басейнова дирекция” да не се е произнесла със становище по конкретния обект. В този случай “Басейнова дирекция” още тогава е извършила съответните действия, като е уведомила компетентните органи".

Собственици от "Негреско" обаче притежават всички документи и разрешителни за сградата. Но не знаели за реката.

Драгомир Апостолов, собственик на апартамент в хотел "Негреско":
"Ние проверихме строителните книжа на сградата. Всичко беше наред. Узаконена беше сградата. Но за река, речно корито, колектор - нямахме никаква представа".

Михаил, собственик във ваканционно селище “Елените”:
"Мафия просто! Преди, когато през 90-те всичко се строеше, всичко се правеше за пари. Хората плащаха големи пари, а сега казват, че всичко това е незаконно. Как така?".

Динко Енчев, собственик:
"Не може този, който е узаконил сградите, да казва, че са незаконни. Дали държавата, дали кметството, дали ДНСК".

И докато едни проверяват, а други разчистват вече втори месец след бедствието, хората още чакат отговора -кой носи вина?

#наводненията в Елените #Манол Генов #проверки

Последвайте ни

ТОП 24

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
4
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
5
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
6
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
6
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...

Още от: Регионални

Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ?
Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ?
Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество
Чете се за: 01:45 мин.
19-годишен шофьор пострада при сериозна катастрофа на столичен булевард 19-годишен шофьор пострада при сериозна катастрофа на столичен булевард
Чете се за: 00:20 мин.
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с. Петърч (ВИДЕО) МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с. Петърч (ВИДЕО)
Чете се за: 01:25 мин.
Как продължава основният ремонт на "Дунав мост" край Русе Как продължава основният ремонт на "Дунав мост" край Русе
Чете се за: 01:22 мин.
Коцев разпореди: До 5 декември и.ф. кмет на Варна е Снежана Апостолова Коцев разпореди: До 5 декември и.ф. кмет на Варна е Снежана Апостолова
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево?
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР) След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството "Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Зеленски в Турция: Тръмп подготвя план от 28 точки за мир в Украйна
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ