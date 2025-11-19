"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево?

Резултатите от проверките след наводненията в Елените и Царево показват, че причината за потопа е комбинация от природни фактори, човешка намеса, застрояване и неспазване на законови процедури.

Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов.

При колко от проверените речни участъци по черноморието има нарушения?

Наводненията във ваканционно селище Елените и Царево са резултат от комбинация от природни фактори, човешка намеса, застрояване и неспазване на законови процедури.

Това заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов при представянето на резултатите от проверките по Южното и Северното Черноморие.

При 27% от проверените речни участъци са установени нарушения, като най-сериозните са в урбанизираните зони на Свети Влас, Елените, Царево, Слънчев бряг и Варна.

Два месеца след бедствието проверките и разчистването в Елените все още продължават.

След заповед на министъра на околната среда и водите Манол Генов за проверки в Елените са открити 27 преписки.

Манол Генов, министър на околната среда и водите:

"Там няма нито едно съгласуване, което да е в разрез със закона и да е извършено от органите на МОСВ. Всички решения са взимани на ниво община".

За хотел "Негреско" в Елените, министърът уточни, че законът прави ясно разграничение.

Манол Генов, министър на околната среда и водите:

"Да покриеш речно корито не е забранено в закона, но да направиш сграда върху него е съвсем крайно недопустимо и извън всякакви разпоредби и закони".

От МОСВ са уведомили МРРБ, че през мястото минава река, но контролът върху строителството там е в компетенциите на други институции.

Пътят на реката под комплекса остава скрит. Единствено през тази шахта можем да видим оттичането на водата в подземен канал, разположен под построения отгоре аквапарк.

От Басейнова дирекция заявиха, че не са били уведомени за разрешителното за изграждане на хотел "Негреско".

инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район":

"Ние сме го установили през 2008г., когато е установена извършената корекция на водния обект и полагане на основите на този хотел. Наредбата, по която служебно ни се изисква от “Басейнова дирекция” издаване на становище по компетентност, е изменена през 2011г. и вероятно това е причината “Басейнова дирекция” да не се е произнесла със становище по конкретния обект. В този случай “Басейнова дирекция” още тогава е извършила съответните действия, като е уведомила компетентните органи".

Собственици от "Негреско" обаче притежават всички документи и разрешителни за сградата. Но не знаели за реката.

Драгомир Апостолов, собственик на апартамент в хотел "Негреско":

"Ние проверихме строителните книжа на сградата. Всичко беше наред. Узаконена беше сградата. Но за река, речно корито, колектор - нямахме никаква представа". Михаил, собственик във ваканционно селище “Елените”:

"Мафия просто! Преди, когато през 90-те всичко се строеше, всичко се правеше за пари. Хората плащаха големи пари, а сега казват, че всичко това е незаконно. Как така?". Динко Енчев, собственик:

"Не може този, който е узаконил сградите, да казва, че са незаконни. Дали държавата, дали кметството, дали ДНСК".

И докато едни проверяват, а други разчистват вече втори месец след бедствието, хората още чакат отговора -кой носи вина?