Марк Маркес спечели титла в MotoGP за сезон 2025

Марк Маркес отпразнува новата си титла в MotoGP за сезон 2025 на церемонията по закриването след Гран при на Валенсия. 32-годишният Маркес, с общо 6 титли в MotoGP, спечели първата си от 2019 г. насам. Той стана шампион с отбора на Дукати след трудни години с контузии и раздяла с Хонда през 2023 г.

Маркес завърши сезона с 545 точки пред брат си Алекс Маркес (467) и Марко Безеки (353), който спечели Гран при на Валенсия. Церемонията се проведе за първи път на пистата Рикардо Тормо, с музикален финал от Daddy Yankee.