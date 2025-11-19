Изследване на комари, които пренасят болести, във Флорида

Учени във Флорида изследват защо опасни болести като денга и зика, които се пренасят от комари, се появяват всяка година в едни и същи квартали на Маями. По-топлото време и по-дългото лято позволяват на комарите да живеят почти целогодишно.

Изследват се два вида комари – Aedes aegypti и Aedes albopictus. Провеждат се изследвания на ларви под микроскоп, опити с промяна на гените и поставяне на капани. Екипите проверяват канали, дворове и места със застояла вода, за да разберат разликите в най-засегнатите райони и да „надхитрят“ комарите.