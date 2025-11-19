Новините 19.11.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

МОН проучва готовността на училищата за въвеждане на изкуствен интелект в учебния процес

Министерството на образованието изследва как училищата в страната се подготвят за използването на изкуствен интелект в учебния процес. Проучването обхваща 100 учебни заведения. Целта е осигуряване на модерно и ефективно образование, което развива дигиталните умения и критичното мислене на учениците и учителите.

Маратон с кауза изграждане на нова детска площадка във Велико Търново

В България е организиран първи общоградски маратон с кауза за изграждане на нова детска площадка във Велико Търново. Събитието ще се проведе на 29 ноември от 11:00 ч., стартът ще е от бул. „България“.

Мерилин Менсън идва в България

Мерилин Менсън, един от най-големите провокатори на световната музикална сцена, идва в България. Той ще бъде хедлайнер на „Hills of Rock“ 2026 в Пловдив.

Благотворителна изложба от деца за деца

В София беше открита изложба с детски творби „Деца рисуват за деца“. Целта е да събере средства за нови легла и оборудване в детското УНГ отделение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

СВЯТ

Издателят на „Хари Потър“ се пенсионира

Британският издател Бари Кънингам, който пръв повярва в книгите за Хари Потър и решава да издаде „Хари Потър и философският камък“, се готви да се пенсионира.

25 години непрекъснато човешко присъствие в космоса

През този месец празнуваме 25 години непрекъснато човешко присъствие в космоса. На 2 ноември 2000 г. първите трима астронавти пристигат на Международната космическа станция (МКС), която оттогава никога не е оставала празна.

Изследване на комари, които пренасят болести, във Флорида

Учени във Флорида изследват защо опасни болести като денга и зика, които се пренасят от комари, се появяват всяка година в едни и същи квартали на Маями. По-топлото време и по-дългото лято позволяват на комарите да живеят почти целогодишно.

Финал на Лигата за автономни състезателни коли

В Абу Даби приключи сезонът на Лигата за автономни състезателни коли – истински болиди, управлявани изцяло от изкуствен интелект (ИИ). Отборът TUM Racing спечели титлата за втори път.

„Парасоциален“ – дума на годината според Кеймбриджкия речник

„Парасоциален“ беше избрана за дума на 2025 г. според Кеймбриджкия речник. Терминът описва еднопосочните емоционални връзки, които хората усещат към известни личности, инфлуенсъри или дори към изкуствен интелект. Изборът се дължи на рязкото нарастване на употребата на думата в социалните мрежи и медийните публикации.

СПОРТ

България с нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

България записа нова победа в квалификациите за Евробаскет 2027. Националките се наложиха над Черна гора с 66:62 в зала „Арена Ботевград“. Това е трета победа за селекцията на Таня Гатева, която продължава битката за класиране.

Българска съдийска бригада ще ръководи мач от женската Шампионска лига

Изцяло български съдийски екип ще ръководи мач от основната фаза на женската Шампионска лига по футбол. Главен съдия ще бъде Християна Гутева, за която това е дебют след въвеждането на новата формула за провеждане на клубните турнири и при жените.

Марк Маркес спечели титла в MotoGP за сезон 2025

Марк Маркес отпразнува новата си титла в MotoGP за сезон 2025 на церемонията по закриването след Гран при на Валенсия. 32-годишният Маркес, с общо 6 титли в MotoGP, спечели първата си от 2019 г. насам.

Карлос Алкарас прекратява сезона си заради контузия

Световният №1 Карлос Алкарас се оттегли от финалите за Купа „Дейвис“ в Болоня заради контузия на бедрен мускул, с което сложи край на сезона си. 22-годишният испанец обяви, че травмата в задната част на бедрото, влошена по време на финала на ATP срещу Яник Синер, не му позволява да играе.