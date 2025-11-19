БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
У нас
Решението на Конституционния съд е очаквано и не е изненада. Това заявиха за БНТ експерти в областта на конституционното право. Според тях каквото и да е решението на парламента до 1 януари не съществува техническо време за провеждане на референдум спрямо законодателството в България.

Според бившия конституционен съдия проф. Пламен Киров след решението на КС съществуват два варианта искането за референдум да влезе в пленарната зала.

Проф. Пламен Киров - бивш конституционен съдия: "Когато се отклонява едно искане по разпореждане на председателя преписката трябва да бъде върната на автора. Тоест да бъде върната в президентството. Ако това не е станало и преписката е налична в канцеларията на НС, заведена със съответния входящ номер няма никакъв проблем тя да бъде разпределена и да бъде гледана, но дори и да е върната президентът може да направи отново искане."

Според Петър Кичашки, доктор по конституционно право, народното събрание е длъжно да разгледа предложение за провеждане на референдум единствено, когато са внесени над 400 000 подписа от български граждани.

Петър Кичашки - доктор по конституционно право: "Когато МС или президентът внесат предложение за референдум няма никаква процедурна необходимост НС да го разглежда този въпрос веднага. Няма такова изискване. Просто този въпрос да бъде оставен на трупчета и да не бъде подлаган на разглеждане, защото това няма да доведе до нищо добро за България."

И все пак - дори и да се вземе решение за провеждане на референдум то няма технологично време съобразно сроковете в закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Проф. Пламен Киров - бивш конституционен съдия: "Дори и да се вземе решение няма да стигне времето до 1 януари и на 1 януари ще се озовем в еврозоната."

Петър Кичашки - доктор по конституционно право: "За мен зарът е хвърлен. Решението е взето още отдавна с влизането ни в ЕС."

Проф. Пламен Киров - бивш конституционен съдия: "Това е търсене на политически дивиденти като играта както виждате се играе успешно и от двете страни."

Според конституционалисти страната ни вече не разполага с време за провеждане на референдум.

#конституционалисти #референдум за еврото #проф. Пламен Киров

