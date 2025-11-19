БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първи ден от процеса за пожара в Кочани: Препълнена съдебна зала и нестихваща болка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Първи ден от процеса за трагичния пожар от 16 март в дискотека "Пулс" в Кочани, при който загинаха 63 младежи. Държавният обвинител Люпчо Коцев заяви, че прокуратурата е напълно подготвена, като по делото работят около 15 прокурори.

В Идризово днес започна делото, което много семейства чакат. Съдебният процес започна точно в 9:30 часа при засилени мерки за сигурност. Близките на загиналите пристигнаха часове по-рано с надежда за справедлив процес.

Тасе Коцев - баща: "Тежък процес, тежко дело. БНТ: На какво се надявате? - Да има правда. Да отсъдят правилно съдиите."

Мария Петрушова - майка: "Ако има справедливи присъди, това ще бъде, защото има много сериозен мониторинг на чуждестранните и наши институции. Смятам, че съдиите няма да посмеят да вземат погрешното решение."

Обвинени са 34 физически и 4 юридически лица. Всички те ще отговарят за тежки престъпления срещу обществената безопасност. Пред съда днес се изправиха бивши министри и кметове на Кочани. Сред подсъдимите са и собствениците на дискотеката и сградата, в която се е помещавала, както и държавни служители, които са издали нерегламентирани разрешителни за работа. Залата беше толкова препълнена, че не успяха да влязат всички близки на загиналите.

Мария Петрушова - майка: "Смятаме, че има още, които трябва да бъдат обвинени и да бъдат включени в процеса. Никой от настоящите институции, министри, държавни служители, които са упражнявали надзор на дискотека "Пулс", никой не е задържан."

Часове след трагедията стана ясно, че единствения изход за хората в дискотеката е бил главният вход. Аварийният изход е бил заключен. Разследването установи още, че прозорците са били запечатани, липсвала е система за отвеждане на дим. Строителен контрол не е осъществяван повече от 13 години.

Мария Петрушова - майка: "Нас ни питат дали дискотеката, където са били нашите деца, е изпълнила условията. Нека си проверят… нас ни обвиняват навсякъде, че нашите деца са виновни."

А местните признават, че въпреки трагедията, контрол все още липсва.

Тасе Коцев - баща: "Такава ни е системата, трябваше да има промени, но за съжаление няма. Така живеем 30 години."

Съдът предвижда до 20 години затвор за повдигнатите обвинения. Родителите на жертвите настояват за доживотни присъди.

– "20 години, не мислим, че ще има правда. 63 млади живота бяха унищожени."

снимки: БТА

Първоинстанционният съд в лицето на съдия Илиевска заяви, че процесът може да продължи пет месеца или пет години, но ще има справедливи присъди за виновните. Думи, които за почернените семейства са последна надежда.

#пожарът в Кочани #трагедията в Кочани #Кочани #съдебно дело

Последвайте ни

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
2
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
3
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
4
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
5
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
ДНСК издаде заповед за премахване на изкуственото корито в курорта Елените
6
ДНСК издаде заповед за премахване на изкуственото корито в курорта...

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Балкани

Лошо време в Гърция: Проливни дъждове наводниха пътища и магазини
Лошо време в Гърция: Проливни дъждове наводниха пътища и магазини
Зеленски в Турция: Тръмп подготвя план от 28 точки за мир в Украйна Зеленски в Турция: Тръмп подготвя план от 28 точки за мир в Украйна
Чете се за: 03:40 мин.
Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани 37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани
Чете се за: 01:47 мин.
Отново дронове над Румъния: Букурещ вдигна изтребители заради нахлуването Отново дронове над Румъния: Букурещ вдигна изтребители заради нахлуването
Чете се за: 00:47 мин.
Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс" в Кочани Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс" в Кочани
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България ​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Украйна - на 28 крачки от мира? Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ