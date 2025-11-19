Първи ден от процеса за пожара в Кочани: Препълнена съдебна зала и нестихваща болка

Първи ден от процеса за трагичния пожар от 16 март в дискотека "Пулс" в Кочани, при който загинаха 63 младежи. Държавният обвинител Люпчо Коцев заяви, че прокуратурата е напълно подготвена, като по делото работят около 15 прокурори.

В Идризово днес започна делото, което много семейства чакат. Съдебният процес започна точно в 9:30 часа при засилени мерки за сигурност. Близките на загиналите пристигнаха часове по-рано с надежда за справедлив процес.

Тасе Коцев - баща: "Тежък процес, тежко дело. БНТ: На какво се надявате? - Да има правда. Да отсъдят правилно съдиите." Мария Петрушова - майка: "Ако има справедливи присъди, това ще бъде, защото има много сериозен мониторинг на чуждестранните и наши институции. Смятам, че съдиите няма да посмеят да вземат погрешното решение."

Обвинени са 34 физически и 4 юридически лица. Всички те ще отговарят за тежки престъпления срещу обществената безопасност. Пред съда днес се изправиха бивши министри и кметове на Кочани. Сред подсъдимите са и собствениците на дискотеката и сградата, в която се е помещавала, както и държавни служители, които са издали нерегламентирани разрешителни за работа. Залата беше толкова препълнена, че не успяха да влязат всички близки на загиналите.

Мария Петрушова - майка: "Смятаме, че има още, които трябва да бъдат обвинени и да бъдат включени в процеса. Никой от настоящите институции, министри, държавни служители, които са упражнявали надзор на дискотека "Пулс", никой не е задържан."

Часове след трагедията стана ясно, че единствения изход за хората в дискотеката е бил главният вход. Аварийният изход е бил заключен. Разследването установи още, че прозорците са били запечатани, липсвала е система за отвеждане на дим. Строителен контрол не е осъществяван повече от 13 години.

Мария Петрушова - майка: "Нас ни питат дали дискотеката, където са били нашите деца, е изпълнила условията. Нека си проверят… нас ни обвиняват навсякъде, че нашите деца са виновни."

А местните признават, че въпреки трагедията, контрол все още липсва.

Тасе Коцев - баща: "Такава ни е системата, трябваше да има промени, но за съжаление няма. Така живеем 30 години."

Съдът предвижда до 20 години затвор за повдигнатите обвинения. Родителите на жертвите настояват за доживотни присъди.

– "20 години, не мислим, че ще има правда. 63 млади живота бяха унищожени."

Първоинстанционният съд в лицето на съдия Илиевска заяви, че процесът може да продължи пет месеца или пет години, но ще има справедливи присъди за виновните. Думи, които за почернените семейства са последна надежда.