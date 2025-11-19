МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с. Петърч (ВИДЕО)

МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с. Петърч.

След получаване на сигнал за възникнал пожар на паркинг "Общински превози" в с. Петърч на място се отзовали служителите от автопатрула Ивайло Пенев и Алекс Станиславов. Първата им задача била да се уверят, че няма пострадали граждани.

Виждайки, че огънят бързо се разраства и обхваща паркираните в обекта превозни средства, двамата полицаи взели ключово решение и се хвърлили в действие. Докато колегата му го подсигурявал и обезопасявал района, Ивайло Пенев се качил зад волана и извел седем автобуса на безопасно разстояние от зоната на пожара. След това двамата останали на място и продължили да оказват активно съдействие на пожарните екипи.

Снимки: БГНЕС

В локализирането на огнената стихия са участвали пожарни екипи от Костинброд, Сливница и София, уточняват от МВР. Засегнати са пет автобуса, два микробуса и два леки автомобила. Пострадали хора няма.

Извършва се оглед на местопроизшествието. Причините за възникването на пожара са в процес на изясняване.