ИЗВЕСТИЯ

СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с. Петърч (ВИДЕО)

от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Причините за възникването на пожара са в процес на изясняване

Снимка: БГНЕС
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с. Петърч.

След получаване на сигнал за възникнал пожар на паркинг "Общински превози" в с. Петърч на място се отзовали служителите от автопатрула Ивайло Пенев и Алекс Станиславов. Първата им задача била да се уверят, че няма пострадали граждани.

Виждайки, че огънят бързо се разраства и обхваща паркираните в обекта превозни средства, двамата полицаи взели ключово решение и се хвърлили в действие. Докато колегата му го подсигурявал и обезопасявал района, Ивайло Пенев се качил зад волана и извел седем автобуса на безопасно разстояние от зоната на пожара. След това двамата останали на място и продължили да оказват активно съдействие на пожарните екипи.

Снимки: БГНЕС

В локализирането на огнената стихия са участвали пожарни екипи от Костинброд, Сливница и София, уточняват от МВР. Засегнати са пет автобуса, два микробуса и два леки автомобила. Пострадали хора няма.

Извършва се оглед на местопроизшествието. Причините за възникването на пожара са в процес на изясняване.

#с. Петърч #изгорели автобуси #Костинброд #пожар

