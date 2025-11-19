БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:00 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проливни валежи и силен вятър и в следобедните часове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
Времето
Запази
жълт оранжев код опасно време гръмотевици сериозни валежи
Слушай новината

В следобедните часове времето ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи.

В Южна България ще продължи да духа умерен, в югоизточните райони - временно силен южен вятър. В останалата част от страната вятърът ще е слаб, с посока от север-североизток.

Максималните температури в Северна България и по високите полета ще бъдат от 7° до 12°, а в Южна България и по Черноморието от 15° до 21°, в София - около 12°.

През следващото денонощие времето в страната ще се задържи предимно облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество на места в Югозападна България.

Минималните температури ще бъдат в широки граници - между 5° и 10° в по-голямата част от страната до около 13°-15° в югоизточните райони, в София - около 7°.

През деня валежите ще спират, а облачността временно ще намалява. Вятърът в котловините и низините временно ще стихва и там преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В Южна и Източна България ще продължи да духа умерен, а в югоизточните райони и северно от планините - силен южен вятър.

Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в Южна България и местата чувствителни на южния вятър - до около 20°-22°, в София - около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, с превалявания от дъжд главно сутринта. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21-22° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество в масивите в Югозападна Българи и в централните и източните райони от Стара планина. Над 2000-2200 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще продължи да духа силен, по високите върхове и открити части - бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

В петък и събота валежите ще са по-малко като количество и на по-малко места, главно в западните райони от страната и в Рило-Родопската област. Ще има и по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. В Източна България вятърът ще остане умерен, временно силен, с посока от юг. В котловините в Западна България ще е слаб, временно ще стихва и там ще бъде мъгливо или с ниска облачност.

Температурите ще са в широки граници, минималните - от 6°-7° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните - от 10°-12° на места в Западна България до 20°-22° в Източна.

През нощта срещу неделя и в неделя от запад на изток ще превали. От запад-северозапад ще прониква по-студен въздух и температурите ще започнат да се понижават, отначало в Северна България, а впоследствие – на юг и на изток.

В понеделник вероятността за валежи е малка, ще има и разкъсвания и намаления на облачността. Ще се понижат и минималните температури, като в повечето райони в Западна България ще са под нулата.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
2
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
4
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл",...
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
5
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане предложението на президента за референдум
6
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: У нас

Коцев разпореди: До 5 декември и.ф. кмет на Варна е Снежана Апостолова
Коцев разпореди: До 5 декември и.ф. кмет на Варна е Снежана Апостолова
"Занеси здраве": Кампания за достъп на лекарства "Занеси здраве": Кампания за достъп на лекарства
Чете се за: 03:37 мин.
Горанов и Арнаудова няма да бъдат разпитани в съдебна зала по делото срещу Кирил Петков Горанов и Арнаудова няма да бъдат разпитани в съдебна зала по делото срещу Кирил Петков
Чете се за: 01:40 мин.
Делян Пеевски с предложение да се закрие правителствения авиоотряд Делян Пеевски с предложение да се закрие правителствения авиоотряд
Чете се за: 02:10 мин.
Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък
Чете се за: 02:12 мин.
Реакции в парламента след решението на КС за референдума на Радев Реакции в парламента след решението на КС за референдума на Радев
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа
Чете се за: 02:00 мин.
Политика
Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
37 лица, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани 37 лица, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
След години конспирации: Досиетата "Епстийн" ще бъдат...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
"Занеси здраве": Кампания за достъп на лекарства
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
"Свети Паисий - от Фараса към небесата" - духовният път...
Чете се за: 08:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ