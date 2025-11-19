Проливни валежи и силен вятър и в следобедните часове

В следобедните часове времето ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи.

В Южна България ще продължи да духа умерен, в югоизточните райони - временно силен южен вятър. В останалата част от страната вятърът ще е слаб, с посока от север-североизток.

Максималните температури в Северна България и по високите полета ще бъдат от 7° до 12°, а в Южна България и по Черноморието от 15° до 21°, в София - около 12°.

През следващото денонощие времето в страната ще се задържи предимно облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество на места в Югозападна България.

Минималните температури ще бъдат в широки граници - между 5° и 10° в по-голямата част от страната до около 13°-15° в югоизточните райони, в София - около 7°.

През деня валежите ще спират, а облачността временно ще намалява. Вятърът в котловините и низините временно ще стихва и там преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В Южна и Източна България ще продължи да духа умерен, а в югоизточните райони и северно от планините - силен южен вятър.

Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в Южна България и местата чувствителни на южния вятър - до около 20°-22°, в София - около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, с превалявания от дъжд главно сутринта. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21-22° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество в масивите в Югозападна Българи и в централните и източните райони от Стара планина. Над 2000-2200 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще продължи да духа силен, по високите върхове и открити части - бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

В петък и събота валежите ще са по-малко като количество и на по-малко места, главно в западните райони от страната и в Рило-Родопската област. Ще има и по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. В Източна България вятърът ще остане умерен, временно силен, с посока от юг. В котловините в Западна България ще е слаб, временно ще стихва и там ще бъде мъгливо или с ниска облачност.

Температурите ще са в широки граници, минималните - от 6°-7° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните - от 10°-12° на места в Западна България до 20°-22° в Източна.

През нощта срещу неделя и в неделя от запад на изток ще превали. От запад-северозапад ще прониква по-студен въздух и температурите ще започнат да се понижават, отначало в Северна България, а впоследствие – на юг и на изток.

В понеделник вероятността за валежи е малка, ще има и разкъсвания и намаления на облачността. Ще се понижат и минималните температури, като в повечето райони в Западна България ще са под нулата.