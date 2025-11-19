Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък

В първия пленарен ден за седмицата парламентът реши в четвъртък и петък в зала да влязат за обсъждане на първо четене трите бюджета за 2026 година - на НЗОК, на ДОО и на държавата.

След като вчера ресорните комисии в парламента обсъдиха трите бюджета, днес на председателски съвет взе решение, а след това и пленарната зала го гласува. Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване да бъдат обсъдени на първо четене утре, а план-сметката на държавата за следващата година, първата в евро, да бъде дебатирана в рамките на петъчния ден.

Да припомним параметрите по държавния бюджет, а именно растеж на брутния вътрешен продукт от 2,7%, това е приблизително 120,1 милиарда евро, 3,5% средногодишна инфлация, промените, които предизвикаха остра реакция от страна на работодателите и които два пъти бойкотираха Тристранния съвет за национално сътрудничество, увеличаване на данък дивидент от 5% на 10%, увеличаване на осигурителната вноска от 2% пункта и не на последно място повишение на хазартните такси от 20% на 25%.

В рамките на днешния пленарен ден парламентът отхвърли и ветото на президента Румен Радев върху промени, върху Закона за отбрана и въоръжените сили, които касаят повишаване на пенсионната възраст на военнослужещите с 2 години. Без дебат беше преодоляно президентското вето. Основният аргумент на Министерството на отбрана да предложи повишение на пенсионната възраст е, че по този начин следващите 2 години в редовете на армията ще останат 847 офицери, сержанти и редови военнослужещи, като по този начин ще се реши до някъде въпросът с недокомплекта.

