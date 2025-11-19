БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за отбраната и въоръжените сили

Николай Минков
У нас
Пределната възраст в армията се вдига, за да се намали недокомплектът

сблъсък парламента заради bdquoлукойлldquo опозицията вижда обслужване олигархични интереси
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, предвиждащи увеличаване с две години пределната възраст за пенсиониране в армията.

В мотивите си държавният глава отчита необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, от насърчаване развитието на академичния състав, както и от прецизиране реда за разпределяне на служебното време, отчитането и компенсирането му, ползването и отлагането на отпуски. Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите.

С влизане в сила на промените. С приемането на промените ще позволи да се намали недокомплекта в армията, тъй като на служба през следващите 2 години ще останат около 847 военни. От тях около 159 са офицери, 510 са войници, офицерските кандидати са 24 и 154 са сержантите.

#Закона за отбраната и въоръжените сили # Народно събрание #Румен Радев

