Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, предвиждащи увеличаване с две години пределната възраст за пенсиониране в армията.

В мотивите си държавният глава отчита необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, от насърчаване развитието на академичния състав, както и от прецизиране реда за разпределяне на служебното време, отчитането и компенсирането му, ползването и отлагането на отпуски. Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите.

С влизане в сила на промените. С приемането на промените ще позволи да се намали недокомплекта в армията, тъй като на служба през следващите 2 години ще останат около 847 военни. От тях около 159 са офицери, 510 са войници, офицерските кандидати са 24 и 154 са сержантите.