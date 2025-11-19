БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отново дронове над Румъния: Букурещ вдигна изтребители заради нахлуването

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

Дронът се появявал и изчезвал от радарите в продължение на 12 минути

русия стои провокациите дронове
Слушай новината

Ново нарушаване на въздушното пространство на Румъния от дронове по време на руска атака срещу територията на Украйна.

Сигнал за дрон навлязъл на 8 километра в румънското въздушно пространство е бил засечен около полунощ. Дронът се появявал и изчезвал от радарите в продължение на 12 минути. Заради инцидента румънските военновъздушни сили са вдигнали два германски изтребителя, част от патрулираща мисия на НАТО, както и два свои изтребителя F-16.

Властите са издали предупреждение към жителите на югоизточните райони Тулча и Галац. Но засега няма открити отломки от летателни апарати паднали на румънска територия.

#румъния #въздушно пространство #дронове

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
2
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
3
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл",...
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик
4
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак...
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане предложението на президента за референдум
5
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи...
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
6
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Балкани

Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс" в Кочани
Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс" в Кочани
Общонационална стачка на жп служителите в Гърция: Протестират за лоши условия на труд и липса на персонал Общонационална стачка на жп служителите в Гърция: Протестират за лоши условия на труд и липса на персонал
Чете се за: 00:42 мин.
Какво е бъдещето на сръбската петролна компания "НИС"? Какво е бъдещето на сръбската петролна компания "НИС"?
Чете се за: 07:47 мин.
Пожар гори в небостъргач в Загреб, 100 пожарникари се борят с огъня (ВИДЕО) Пожар гори в небостъргач в Загреб, 100 пожарникари се борят с огъня (ВИДЕО)
Чете се за: 01:47 мин.
Планът на Зеленски - ще пътува до Турция, за да съживи преговорите за Украйна Планът на Зеленски - ще пътува до Турция, за да съживи преговорите за Украйна
Чете се за: 01:55 мин.
Две села в Румъния са евакуирани заради руската атака с дронове Две села в Румъния са евакуирани заради руската атака с дронове
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на...
Чете се за: 02:00 мин.
Политика
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
НА ЖИВО: На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала НА ЖИВО: На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Държавата отделя милиарди за корупция и...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс"...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Френски импланти в ретината помагат на слепи хора да прогледнат
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Свети Паисий - от Фараса към небесата" - духовният път...
Чете се за: 08:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ