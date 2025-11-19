Отново дронове над Румъния: Букурещ вдигна изтребители заради нахлуването

Ново нарушаване на въздушното пространство на Румъния от дронове по време на руска атака срещу територията на Украйна.



Сигнал за дрон навлязъл на 8 километра в румънското въздушно пространство е бил засечен около полунощ. Дронът се появявал и изчезвал от радарите в продължение на 12 минути. Заради инцидента румънските военновъздушни сили са вдигнали два германски изтребителя, част от патрулираща мисия на НАТО, както и два свои изтребителя F-16.

Властите са издали предупреждение към жителите на югоизточните райони Тулча и Галац. Но засега няма открити отломки от летателни апарати паднали на румънска територия.