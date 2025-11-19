БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Свети Паисий - от Фараса към небесата" - духовният път на един от най-обичаните съвременни светии оживява на екрана

Историко-биографичният филм ще се излъчи по БНТ по време на Рождественския пост, предлагайки на зрителите съзерцателно пътешествие към вярата, общността и духовното израстване

Започва излъчването на биографичната историческа драма в два сезона и общо двайсет и един епизода – „Свети Паисий – от Фараса към небесата“, посветена на Свети Паисий, канонизиран от Вселенската патриаршия през 2015 г. като Св. Паисий Светогорец. Серийният филм ще се излъчва от днес по БНТ от понеделник до четвъртък в 22:00 ч.

Гръцко-кипърският филм „Свети Паисий – от Фараса към небесата“ представя живота на един от най-обичаните съвременни светии. Историята проследява духовния път на свети Паисий от детството му във Фараса, Мала Азия до монашеския му живот на Света гора. Излъчването по БНТ съвпада с времето на Рождественския пост, когато християните са призовани към съзерцание и вътрешно преосмисляне.

Протойерей д-р Сава Кокудев - Богословски факултет на СУ: "Свети Паисий е един от най-обичаните светии от последните години, известен по цял свят. Хора се стичат на гроба му, за да изпросят молитва от него и още приживе го посещават и в килията му, знаят за него. По някакъв начин това е един от светите, които стават лице на Света гора. И то не толкова дори с това затворено, да кажем, монашеско присъствие, което знаем, че постоянно е там и се моли за целия свят, колкото с неговия отворен, съчувствващ характер и нрав, способността му да взима болката на другите. Дори знае се за него, че в много от молитвите той е искал болестите на хората, които идват при него, да се прехвърлят на него."

Д-р Александър Смочевски - богослов, консултант на превода на филма: "Филмът всъщност е една историко-биографична история за живота на един съвременен монах, на един съвременен православен подвижник. Това, което е интересно за него, е, че Свети Паисий е почти наш съвременник. Той е роден през 1924 г. в Мала Азия, в едно малко село, във Фараса, на 80 км от Кесария, от тогавашния административен център, в гръцко семейство. Почива през 1994 г. Тоест той е на възрастта на нашите дядовци, прадядовци и е наш съвременник. Това, което е интересно, и което всъщност започна тази идея за превода и за излъчването на филма по Българската национална телевизия в България, аз станах свидетел последните години на ефекта на този филм, посветен на живота на Свети Паисий в Гърция, тъй като той е гръцко-кипърска продукция, беше излъчен първият сезон през 2022 г. и вторият сезон тази година, 2025 г. И аз станах свидетел на ефекта на този филм върху хората. Той беше поразителен, наистина много голям ефект. Защото филма, освен на духовно послание, има и много висока, според мен, художествена стойност. Тоест той реалистично предава едни исторически събития. Тоест във филма се застъпват тези два елемента, тези два аспекта. Духовният аспект от една страна и от друга страна чисто исторически и художественият. И това го прави един интересен филм."

Предизвикателството пред екранизирането на духовния път и духовното израстване на свети Паисий е запазването на автентичността.

Протойерей д-р Сава Кокудев - Богословски факултет на СУ: "От една страна предизвикателството е в автентичността. Доколко исторически автентично е предадено. От друга страна - е в адаптацията. Колко близко до нас е предадено. Мисля, че и в двата пункта филмът доста добре успява. Защото представя пътя на светеца като едно израстване от неговите родители, прародители. И показва пътя на светостта като приобщаване. Той се развива в семейството. Самото семейство е почвата, в която се ражда тази личност, която привлича още много хора не към себе си, а към Христа, към Бога. Така че семейният подтекст е много важен. Филмът е бавен, съзерцателен. Нещо, от което ние имаме нужда в днешно време - да спрем, да размислим, да съзерцаваме."

Д-р Александър Смочевски - богослов, консултант на превода на филма: "Един филм, който ни приобщава към едно живо предание, към нещо, от което векове наред ние сме били част, сега може би не толкова, но от което имаме нужда. И другото, това е филм за живите общности, за живота в общност, за нещо, за което ние все повече забравяме. Тоест как да живеем заедно и като общност, като в случая църковна общност. Било то в общността на енорията, било то в общността на едно малко село, традиционно патриархално, било то в общността на манастирския живот или в общността на съвременния град, в който ние живеем. Но това е филм на тези две равнища, на преданието, на църковното, на живото, духовно предание и от друга страна за живота в общност. Тези два момента видях. Когато споделих за този филм на Негово Светейшество българския патриарх Даниил преди няколко месеца, той прие присърце и се въодушеви много от тази идея. Искаше и българите, и нашия народ да стане причастен на този филм, да може да го види, както това се случва, между впрочем, в Румъния, в Русия, дори в Украина сега, в Грузия, в Молдова, в различни страни в момента се излъчва.

Излъчването на сериала по БНТ е по времето на Рождественския пост, време, в което християните са призовани да се вгледат в делата си.

Протойерей д-р Сава Кокудев - Богословски факултет на СУ: "Времето на пост е много важно, защото той е всъщност не просто лишаване от храна, а стоене на пост, връщане към себе си, към дълбочината на сърцето и филма за един свят човек, какъвто е Свети Паисий, ни помага да разберем, че връщането към себе си понякога е болезнено, защото когато гледаме живота на един светец, много често изпитваме болка, сравнявайки се с неговия живот, но тази болка пък ни помага да пораснем и помага ни да разберем, че сме приобщени чрез тази болка и че сме толкова... сърцата ни са свързани и способността да приемаш болката на другия, да общуваш чрез него, вече е едно чудо. Вече е начало на едно Преображение и Възкресение."

"Знаете ли, аз гледах едно интервю с главния актьор, който играе Свети Паисий - Прокопи Сагатоклеус, той е от кипърски произход, има семейство с две дечица и споделя, че почти през цялото време, докато е играл Свети Паисий във филма, е постил самият той", отбеляза Александър Смочевски.

