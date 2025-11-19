Незаконно сметище за гуми и кабели край река Тунджа

За сметище или по-скоро място за горене на открито на кабели, алармира общинския съветник от Сливен Пепа Генчева. Мястото се намира до река Тунджа и вероятно се ползва само вечер от хората, които добиват цветни метали, чрез изгаряне на кабели. За проблема алармират и рибари.

На място се установява сериозно замърсяване – обгорели автомобилни части, гуми, пластмаси и черен остатък от горене, който при валежи се отмива директно към реката.

Сигналът е подаден от общинския съветник в Сливен Пепа Генчева. Тя съобщава, че мястото е открито след подадена информация от граждани, забелязали „огромни стълбове от дим и огън“ край пътя Сливен–Нова Загора.

„Това е една екологична катастрофа. Направих си своите проучвания. Искам да уточня, че това място не е изолиран случай, а част от много добре структурирана система от дейности, свързани с работа по излезли от употреба автомобили“, заяви Генчева.

По думите ѝ основната база на схемата се намира в село Чинтулово, а въпросното място край реката е една от многото „изнесени площадки“ за изгаряне на кабели.

„Закупуват се автомобилни инсталации от законни автоморги, превозват се в промишлени количества с бусове и камиончета и тук подлежат на горене“, допълни тя.

Генчева съобщи, че до края на седмицата, заедно с народния представител Кристина Петкова, ще внесе нов сигнал до МОСВ, МВР, областния управител и РИОСВ.

„Горяха пластмаси, хладилници, дори изливаха акумулаторна киселина“, добави жител на квартал Речица.

Жители от близкия квартал Речица твърдят, че подават сигнали повече от година и половина.

„Тук се унищожаваха стари компютри, хладилници, горяха се брони. Но най-ужасяващото беше, че хванах две фургонетки да изливат акумулаторна киселина директно във водата“, разказа местен жител.

Той предупреди, че замърсяването засяга и водоснабдяването.

Областният управител на Сливен Чавдар Божурски е заявил, че е планирано пълно почистване след като времето се оправи.