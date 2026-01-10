БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Паднала скална маса затвори пътя Девин - Смолян

Чете се за: 01:05 мин.
У нас
паднала скална маса затвори пътя девин смолян
Снимка: илюстративна
Паднала скална маса затвори пътя от Девин към Смолян в участъка между селата Широка лъка и Стойките. Това съобщи директорът на Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян Марин Кушев.

По думите му скалите са блокирали и двете пътни ленти, като към момента преминаването на автомобили е напълно невъзможно. Инцидентът е станал в следобедните часове, а на място ще бъдат насочени екипи за разчистване.

„Ще направим всичко възможно още тази вечер пътят да бъде отворен, тъй като това е основна пътна артерия между Девин и Смолян“, заяви Кушев.

Той е на път към мястото на свличането, за да се запознае с обстановката и да координира действията по разчистването.

Заради снеговалеж и почистване на пътното платно е въведено ограничение за товарни автомобили през прохода Превала.

