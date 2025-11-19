След години конспирации: Досиетата "Епстийн" ще бъдат публични след одобрението на Конгреса на САЩ

Законът за разсекретяване на досиетата по делото срещу финансиста Джефри Епстийн вече е факт. Той е одобрен и от двете камари на Конгреса, след няколко 180-градусови завои в позицията на американския президент Доналд Тръмп. Предстои законът да бъде подписан от държавния глава и да влезе в сила. До разсекретяването на документите, свързани с процеса за сексуален трафик на непълнолетни, се стигна след разкрития, че Тръмп е знаел за престъпленията.

В Камарата на представителите законопроектът мина само с 1 глас "против" и 427 "за". Единственият глас "против" беше на републиканецът Клей Хигинс, който каза, че информацията "застрашава невинни лица". Сенатът използва специална процедура на приемане без гласуване и редакции. Законът ще задължи Министерството на правосъдието да публикува всички документи, свързани със сексуалния престъпник Джефри Епстийн – включително имейли, самолетни билети до известния „Остров на Епстийн“ и информация за съучастниците на покойния финансист. Преди процедурата в Сената лидерът на демократите в горната камара заяви:

Чък Шумър, лидер на Демократическата фракция в Сената: "Президентът Доналд Тръмп се опитваше достатъчно дълго да скрие престъпленията на Джефри Епстийн. Време е Сенатът да довърши работата и да задължи Министерството на правосъдието да публикува досиетата."

Гласуването идва след като президентът Доналд Тръмп промени позицията си под натиска на общественото мнение и най-вече на движението "Да направим Америка отново велика". Много политици и медии обвиниха Тръмп в съучастие в престъпленията, след като Демократическата партия разсекрети няколко имейли, в които фигурира името на американския президент. Един от тях е между Епстийн и съучастничката му Гислейн Максуел, която излежава 20-годишна присъда в затвора. В него пише, че "кучето, което още не лае е Доналд Тръмп", и че американският президент е прекарвал време в резиденцията на милиардера в присъствието на една от жертвите. Случаят се превърна в игра на "горещ картоф" между американските политици, които си предават взаимни обвинения.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Що се отнася до досиетата Епстийн, нямам нищо общо! Спряхме да общуваме, защото го мислех за болен човек и се оказах прав. Но знаете ли кой има общо? Бил Клинтън. Точно така, той ходеше до острова на Епстийн често. Аз никога не съм."

Разсекретяването на документите можеше да стане и само с президентски указ, но до закон се стигна по настояване на Доналд Тръмп, коментират световните медии.

Законът ще даде правото на главния прокурор Пам Бонди да не разкрива информация, която пречи на разследването или застрашава жертви. Финансистът Джефри Епстийн беше намерен мъртъв в затвора през 2019 година, докато излежаваше присъда. Твърди се, че редица политици и влиятелни лица са му помагали в трафика на хора. Сред замесените в скандала е и братът на британския крал Чарлз Трети – Андрю и това доведе до отнемането на статута му на член на кралското семейство.