Горанов и Арнаудова няма да бъдат разпитани в съдебна зала по делото срещу Кирил Петков

Тихомир Игнатов
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Той е подсъдим за превишаване на властта си в качеството си на премиер при ареста на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов през март 2022 година

Снимка: БТА
Софийският градски съд заседава по делото срещу бившия премиер и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. Той е подсъдим за превишаване на властта си в качеството си на премиер при ареста на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов през март 2022 година.

На днешното заседание трябваше да бъдат разпитани полицейските служители и бивши началници в Главна дирекция "Национална полиция", които, според обвинителния акт, са били извикани от Петков в кабинета му в Министерския съвет, за да пристъпят към арестите. Това обаче не се случи, тъй като защитата поиска преди това да се запознае с всички 48 тома по делото. На днешното заседание стана ясно още, че Горанов и Арнаудова няма да бъдат разпитани в съдебна зала.

Кирил Петков: "Ще се покаже, че не съм извършил престъпление. В момента истинският проблем е какво се случва с Барбутов и Коцев. Абсурдно е те да бъдат затворени в карцера на софийския затвор, единият да бъде с човек, който има хепатит Б с опасност да бъде заразен, другият да стои на температура под 11 градуса."

Ангел Кънев - заместник-градски прокурор: "Ще извършим проверка по отношение на конкретното лице. Генерално за условията се правят проверки всяка седмица. Със сигурност ще реагираме. "

#Кирил Петков #дело

