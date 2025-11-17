Обрат: Тръмп се обяви "за" публикуване на досиетата, свързани с Епстийн

Aмериканският президент Доналд Тръмп призова републиканците в Конгреса да гласуват за публикуване на досиетата, свързани с починалия осъден за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

"Републиканците в Камарата на представителите трябва да гласуват за разкриването на досиетата на Епстийн, защото нямаме какво да крием" написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Това е изненадващ обрат в позицията на Тръмп, който досега се противопоставяше на публикуването на документите.

Според Асошиейтед прес той показва, че подкрепящите го членове в Камарата на представителите са събрали достатъчно гласове, за да гласуват отварянето, въпреки че съдбата му в Сената остава неясна.