Обрат: Тръмп се обяви "за" публикуване на досиетата, свързани с Епстийн

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Aмериканският президент Доналд Тръмп призова републиканците в Конгреса да гласуват за публикуване на досиетата, свързани с починалия осъден за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

"Републиканците в Камарата на представителите трябва да гласуват за разкриването на досиетата на Епстийн, защото нямаме какво да крием" написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Това е изненадващ обрат в позицията на Тръмп, който досега се противопоставяше на публикуването на документите.

Според Асошиейтед прес той показва, че подкрепящите го членове в Камарата на представителите са събрали достатъчно гласове, за да гласуват отварянето, въпреки че съдбата му в Сената остава неясна.

#досиета "Епстийн" #Джефри Епстийн #САЩ

