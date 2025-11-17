БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЕС обсъжда върховенството на закона у нас

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази

В дискусията ще участва министърът на правосъдието

обсъжда върховенството закона нас
Слушай новината

Върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия ще бъде една от темите на днешния Съвет "Общи въпроси" в Брюксел.

Дискусията ще се проведе в контекста на годишния диалог относно принципите на правовата държава. България ще бъде представена от министъра на правосъдието Георги Георгиев.

Въпросът за страната ни влезе във фокуса на европейските институции, след като председателят на либералите в Европейския парламент Валери Айе поиска Европейската комисия да спре всички средства за България по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани със съдебната реформа. Причината - ареста на варненския кмет Благомир Коцев. По-късно Еврокомисията удържа на страната ни над 210 милиона евро при второто плащане по ПВУ, заради неизпълнение на реформата на Антикорупционната комисия.

#върховенството на закона у нас #Брюксел #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма"
1
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала...
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
2
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
3
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства подновиха брачните си обети в Разлог
4
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства...
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
5
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона в София, са оправдани
6
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона...

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Европа

Зеленски пристига в Париж: На фокус са енергетиката и отбраната
Зеленски пристига в Париж: На фокус са енергетиката и отбраната
Могъщ лидер на еквадорска групировка за наркотрафик беше арестуван в Испания Могъщ лидер на еквадорска групировка за наркотрафик беше арестуван в Испания
Чете се за: 02:10 мин.
Коледно настроение: "Шан-з-Елизе" засия с нова украса (СНИМКИ) Коледно настроение: "Шан-з-Елизе" засия с нова украса (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България
Чете се за: 03:25 мин.
Съпругата на първия човек, загинал при трагедията в Чернобил, почина, след като бе ранена при руска атака Съпругата на първия човек, загинал при трагедията в Чернобил, почина, след като бе ранена при руска атака
Чете се за: 02:27 мин.
Бурята "Клаудия": Жертви и евакуация в Португалия и Великобритания Бурята "Клаудия": Жертви и евакуация в Португалия и Великобритания
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица
Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
До 21° днес: В Дунавската равнина ще остане мъгливо почти през целия ден До 21° днес: В Дунавската равнина ще остане мъгливо почти през целия ден
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Ново заседание по делото "Дебора" Ново заседание по делото "Дебора"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Дъщерята на Иван Гарелов дари на Пловдив ценни картини от личната колекция на баща си Дъщерята на Иван Гарелов дари на Пловдив ценни картини от личната колекция на баща си
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Зеленски пристига в Париж: На фокус са енергетиката и отбраната
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Променя се организацията на движение на АМ "Хемус" в...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
САЩ с пореден удар срещу плавателен съд, заподозрян в трафик на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
"Ще се бием, няма къде да спра": Жители на варненския...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ