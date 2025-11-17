Зеленски пристига в Париж: На фокус са енергетиката и отбраната

След вчерашното си посещение в Атина, украинският президент Володимир Зеленски пристига в Париж за среща с френския си колега Еманюел Макрон.

Това ще е 9-ата среща между двамата лидери от началото на войната. Очаква се разговорите да се фокусират върху енергетиката, икономиката и отбраната.

Според предварителното съобщение на Елисейския дворец срещата “ще позволи да се потвърди ангажимента на Франция към Украйна в дългосрочен план и да се поддържа динамиката по въпроса за гаранциите за сигурност“ в рамките на т. нар. “Коалиция на желаещите”.