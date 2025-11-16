БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна...
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Декларация за това намерение беше подписана в Атина в рамките на визита на украинския президент Володимир Зеленски

Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България по дължината на вертикалния газов коридор.

Декларация за това намерение беше подписана в Атина в рамките на визита на украинския президент Володимир Зеленски. По този начин Украйна ще осигури природен газ за зимата. Транзитът ще се осигурява съвместно от операторите на преносните системи на Гърция, България, Румъния и Молдова. Преди пристигането си в Гърция Зеленски оцени стойността на сделката на около 2 милиарда евро.

Гърция и Украйна подписаха споразумение за транзит на американски втечнен газ за Киев през България, Румъния и Молдова. То е част от по-широк енергиен пакет, който ще покрие нуждите на Украйна през зимата и ще гарантира доставките на газ, въпреки непрестанните руски атаки срещу украинска енергийна инфраструктура. Сделката беше подписана от гръцката газова компания ДЕПА и украинската "Нафтогаз" в присъствието на президента Володимир Зеленски и премиера Кириакос Мицотакис.

Кириакос Мицотакис, министър-председател на Гърция: "Скъпи Володимир, отношенията между нашите две страни придобиват ново измерение - сигурна енергийна артерия от юг на север, от Гърция до Украйна, през формиращия се вертикален газов коридор и чрез интерконектора Александруполис - Одеса. Това ще даде на Украйна незабавен достъп до разнообразни и надеждни енергийни източници, а Гърция ще се превърне в център за доставки на втечнен природен газ от Съединените щати за Централна и Източна Европа".

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Газовите доставки ще започнат през януари и е важно, че първите споразумения ще бъдат изпълнени през първото тримесечие. Освен незабавните доставки на газ, има и дългосрочни споразумения".

Гръцкият премиер Мицотакис обеща подкрепа и за следвоенното възстановяване на Украйна, а украинският президент Зеленски благодари на американските компании и на президента на Тръмп за споразуменията, които отварят пътя на доставките на американски природен газ през Гърция.

В началото на първата си визита в Атина от 2023 г.

Зеленски беше приет и от президента Константинос Тасулас.

Константинос Тасулас, президент на Гърция: "Бъдете сигурни, че позицията ни по хуманитарните въпроси, отвлечените деца и енергийните въпроси ще остане непроменена и ще продължим да подкрепяме твърдо Украйна".

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Зимата идва - тежка зима за Украйна. Предизвикателствата пред Украйна са много. Ударите са всеки ден, едновременно с дронове и ракети, затова ви благодарим първо за политическата подкрепа, но също и за подкрепата в енергийния сектор".

След Гърция Зеленски ще посети Франция и Испания.

#американски газ # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Атина #Гърция #киев #България

