БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако...
Чете се за: 05:50 мин.
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Калина Венева: Младостта не ни пречи, а грешките, които допускаме

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Български волейбол
Запази

Волейболистката на ЦПВК очаква отборът да се върне на победния път, след загубата от ЦСКА.

калина венева младостта пречи грешките допускаме
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Волейболистката на ЦПВК Калина Венева вярва, че младостта, с която отборът разполага, не пречи на тима да показва своя потенциал.

Възпитаничките на Евелина Цветанова допуснаха първа загуба за сезона в гостуването на ЦСКА.

"Започвахме доста силно всички геймове, но не можахме да удържим на напрежението и на темпото, което сами бяхме задали. Мисля, че младостта не ни пречи толкова, а самите грешки, които допускаме, което е нормално. Не смятам, че това е от младостта", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Венева е европейска и световна шампионка до 19 години и с опита си помага на своите съотборнички да преодолеят трудните моменти.

"Накрая ни липсваше да натиснем последните пет точки. Смятам, че помагам, но целият отбор е много сплотен, имаме още две световни шампионки, така че не мисля, че съм само аз. Гледаме напред. Нормално е да има и загуби. Просто трябваше да покажем малко по-добра игра в края на геймовете. Смятам, че следващия мач ще се върнем още по-силни и готови за победа", допълни националната състезателка.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК
"Червените" спечелиха домакинството си с 3:1 гейма.
Чете се за: 01:15 мин.
#ВК ЦПВК #Калина Венева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Турция победи България след спорна дузпа и автогол
1
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво страда София
2
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво...
Поставя се началото на политика на санирането на еднофамилни къщи, обяви премиерът Желязков
3
Поставя се началото на политика на санирането на еднофамилни къщи,...
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
4
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма"
5
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала...
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на критиките на Радев
6
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на...

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Видео

Писта "Дракон" край село Калояново бе домакин на втория кръг от националния пистов шампионат
Писта "Дракон" край село Калояново бе домакин на втория кръг от националния пистов шампионат
Юлия Иванова-Минчева: Нямаме постоянство Юлия Иванова-Минчева: Нямаме постоянство
Чете се за: 01:52 мин.
Евелина Цветанова: Загубата от ЦСКА няма да спре устрема ни Евелина Цветанова: Загубата от ЦСКА няма да спре устрема ни
Чете се за: 01:50 мин.
Никол Пейчинова: Взехме си поуки от предишния мач Никол Пейчинова: Взехме си поуки от предишния мач
Чете се за: 01:35 мин.
Мария Петрова в предаването "Зала на славата" Мария Петрова в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 06:42 мин.
Принцът на дюните Насер Ал-Атия: Да спечеля пет пъти рали Дакар е впечатляващо постижение Принцът на дюните Насер Ал-Атия: Да спечеля пет пъти рали Дакар е впечатляващо постижение
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите на "Лукойл" в България се продават
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Четири деца са се качили на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат Четири деца са се качили на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския дворец (ОБЗОР) Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския дворец (ОБЗОР)
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Съдбата на сръбската компания НИС: Белград проучва българския опит
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ