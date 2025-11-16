БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Георги Пеев: Националният отбор ще прогресира с Александър Димитров

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
Български футбол
Запази

Дългогодишният футболен национал на България коментира представянето на "лъвовете", борбата за титлата и решенията на БФС в интервю за БНТ.

георги пеев националите нямат самочувствие сложно играе
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият футболен национал на България Георги Пеев вярва, че селекционерът Александър Димитров ще постигне резултати начело на отбора, като за целта трябва да помага на младите футболисти да се развиват.

Пеев вярва, че тимът ще прогресира под ръководството на Александър Пеев.

"Илиян Илиев беше много добър вариант. За мен той е един от най-добрите треньори в българското първенство, ако не и най-добрият. Със Сашо Димитров отборът ще прогресира. В много силна група сме и той пое отбора в много лош период. След като нямат победа, момчетата нямат самочувствие. Така е доста сложно да се играе. Особено срещу силни съперници. Ние не успяхме да постигнем победи и срещи по-слабите. Това сериозно разклаща самочувствието на всеки един футболист", сподели той в интервю за БНТ.

Дългогодишният български национал определи решението на Светослав Вуцов, да напусне националния тим, като неправилно.

"Когато футболист нарушава правилата, той трябва да бъде наказан и да си понесе наказанието. Той е доста добър вратар с голямо бъдеще. Неговото бъдеще минава през националния отбор. Не трябва да се притеснява, че ще допусне 5 гола. Нека спаси 10. Това негово решение не беше правилно", допълни Пеев.

Според него съставите на националния отбор трябва да представляват смес от опит и младост.

"Нека се следи внимателно формата на всеки играч. В отбора трябва да бъде викан всеки, който е в добра форма в момента. За предпочитане е да се викат млади играчи. Младите трябва да прогресират покрай опитните. Добро решение е да се дава път на младите футболисти", добави офанзивният футболист.

Пеев се надява решенията на новото управление на Българския футболен съюз да дадат резултат.

"Ще видим резултатите от решенията в последствие. Решението за младите бе положително. Решенията може да не се харесват от клубовете, но това може да повлияе добре на българския футбол. Стилиян Петров е мой много добър приятел, но аз уважавам и едните, и другите", разкри полузащитникът.

Пеев, който играе четири сезона в А група с екипа на Локомотив София се радва да види конкуренция в Първа лига.

"Лудогорец много ми харесва как играеха през годините. Тази година изобщо не ми харесват, дори и миналата. Те свалиха летвата. Радвам се, че Левски показва добър футбол. ЦСКА прогресира под ръководството на Янев. Радвам се, че се появи конкуренция", каза още той.

Бившият футболист на Локомотив София съветва младите футболисти да си поставят високи цели.

"Направих прехода от школата към мъжкия футбол с много желание. Всеки ден се стремях да постигна нещо голямо. Винаги съм си поставял високи цели. Не станах най-великия футболист, но стигнах до високо ниво. Моят съвет е младите да си поставят високи цели", категоричен е Пеев.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Георги Пеев #Арена спорт #Александър Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
2
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
3
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
4
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво страда София
5
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво...
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
6
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест...

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Специално за БНТ

Мария Петрова в предаването "Зала на славата"
Мария Петрова в предаването "Зала на славата"
Принцът на дюните Насер Ал-Атия: Да спечеля пет пъти рали Дакар е впечатляващо постижение Принцът на дюните Насер Ал-Атия: Да спечеля пет пъти рали Дакар е впечатляващо постижение
Чете се за: 04:12 мин.
Баскетболистките Борислава Христова и Карина Константинова, които оставят сърцата си на терена Баскетболистките Борислава Христова и Карина Константинова, които оставят сърцата си на терена
Чете се за: 08:37 мин.
Тодор Янчев: Крайно време е младежкият национален отбор да се класира на голям форум Тодор Янчев: Крайно време е младежкият национален отбор да се класира на голям форум
Чете се за: 02:15 мин.
Костадин Калоянов в предаването "Аз съм" Костадин Калоянов в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:55 мин.
Филип Кръстев: От години излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата Филип Кръстев: От години излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

След дерогацията: България няма допълнителни условия за изключението, каза енергийният министър
След дерогацията: България няма допълнителни условия за...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Каримански: Създадена е организация, така че на 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро Каримански: Създадена е организация, така че на 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Делфин между гондоли: Защо Венеция не може да се справи с Мимо? Делфин между гондоли: Защо Венеция не може да се справи с Мимо?
Чете се за: 12:07 мин.
По света
Зеленски в Атина: Дискутира военната помощ и доставките на газ
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Евросредства за чист въздух: Пловдивчани подменят замърсяващите...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Посрещаме новата седмица с температури от 0° до 21°
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Модерно изкуство на фона на пирамидите: Съвременни творци с...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ