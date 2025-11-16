БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Спорт
Спортни новини 16.11.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 16.11.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
09:59, 16.11.2025
Гледайте мача България - Грузия на 18 ноември по БНТ 1 и БНТ 3
09:41, 16.11.2025
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала...
09:21, 16.11.2025
Посрещаме новата седмица с температури от 0° до 21°
09:14, 16.11.2025
Костадин Калоянов в предаването "Аз съм"
09:11, 16.11.2025
Зеленски в Атина: Дискутира военната помощ и доставките на газ
08:55, 16.11.2025
"Клаудия" удари Португалия: Три жертви на бурята, десетки...
08:31, 16.11.2025
Кой е най-добрият пътен полицай за 2025?
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
2
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
3
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
4
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
5
Протести срещу безразборното строителство и в столицата - от какво...
6
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест...
Реклама
Най-четени
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
3
Честит юбилей на Мария Петрова
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 15.11.2025 г., 22:25 ч.
Спортни новини 15.11.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 15.11.2025
Спортни новини 14.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 14.11.2025
Спортни новини 14.11.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 14.11.2025
Спортни новини 14.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 14.11.2025
Спортни новини 13.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 13.11.2025
Реклама
Водещи новини
След дерогацията: България няма допълнителни условия за...
12:23, 16.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Каримански: Създадена е организация, така че на 1 януари всички банкомати ще бъдат заредени с евро
11:54, 16.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
14:23, 16.11.2025
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Делфин между гондоли: Защо Венеция не може да се справи с Мимо?
14:50, 16.11.2025
Чете се за: 12:07 мин.
По света
Зеленски в Атина: Дискутира военната помощ и доставките на газ
09:11, 16.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Евросредства за чист въздух: Пловдивчани подменят замърсяващите...
13:12, 16.11.2025
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Посрещаме новата седмица с температури от 0° до 21°
09:21, 16.11.2025 (обновена)
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Модерно изкуство на фона на пирамидите: Съвременни творци с...
11:45, 16.11.2025 (обновена)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ