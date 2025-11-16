БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 120 са вече ранените при масовите безредици на протест в Мексико сити

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 02:32 мин.
По света
След показното убийство на кмет

безредици протест Мексико
Снимка: БТА
Масови безредици и над 120 ранени на протест в Мексико. Демонстрацията в Мексико сити е поредният изблик на негодуванието срещу наркокартелите и липсата на сигурност в страната след показното убийство на местен кмет.

Камъни и бомбички летят към двореца Паласио Насионал в центъра на Мексико сити.

Сградата, дом на безценни стенописи на художника Диего Ривера, е официална резиденция на президента Клаудия Шейнбаум, която събралите се протестиращи обвиняват за безнаказаността на наркобандите, убийствата, и общата несигурност в страната на фона на ширещата се корупция.

"Това е едно от най-корумпираните правителства, които някога сме имали. Наркоправителство, което напълно се е предало и което вместо да защитава хората избира да пази корумпираните и картелите", коментира Валентина Рамирес.

Повод за протестите стана убийството на кмета на град Уруапан в щата Мичоакан Карлос Мансо, който започна кампания срещу наркокартелите, тероризиращи страната.

Снимки: БТА

Мансо беше показно разстрелян по време на фестивал по случай Деня на мъртвите на 1 ноември.

Според прокурорите убийството най-вероятно е поръчано от организирани престъпни групи.

Много от хората на протеста носеха плакати и каубойски шапки в знак на почит към убития кмет.

"Протестираме заради подлото убийство на Карлос Мансо. Защото искаме справедливост за него и за всички онези, които са загубили живота и имуществото си от ръцете на престъпниците", заяви Ванеса Ернандес.

Демонстрациите бяха организирани от младежки групи от поколението Z на хора между 13 и 28 години, които все по-често биват вербувани да работят за картелите.

Правителството обяви мащабна операция в щата Мичоaкан. Целта е да се разбият престъпните групи и лабораториите за наркотици.

Но президентът Шейнбаум отказа призивите за всеобхватна война срещу картелите, след като опити на нейните предшественици завършваха с кървави последици.

#Мексико Сити #безредици #кмет #показно убийство #Мексико #протест

