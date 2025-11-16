БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кой е най-добрият пътен полицай за 2025?

Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Оспорвано състезание за приза

мога оправя нещата задържаха пътен полицай пловдив заради подкуп
Снимка: БТА/Архив
Георги Карапаунов от МВР - Смолян е най-добрият пътен полицай за 2025 година.

Той събра най-много точки в националното състезание, което се проведе в Кърджали.

За първи път градът беше домакин на известния конкурс, а отличията бяха раздадени на тържествена церемония снощи.

В 31-вото издание на състезанието участваха 70 младши автоконтрольори от цялата страна.

Те премериха умения в пет дисциплини – теоретични въпроси, стрелба с пистолет, оказване на долекарска помощ на пострадали в катастрофи, майсторско управление на автомобил и на мотоциклет.

Надпреварата се проведе на специално изграден полигон в Кърджали, като за първи път в демонстрациите бяха използвани новите коли на МВР.

Днес ще бъде отслужена литургия в църквата "Свети Йоан Предтеча" в града, където ще бъде почетена паметта на загиналите на пътя.

