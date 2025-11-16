В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства подновиха брачните си обети в Разлог

Двойки, които са запазили любовта си 25, 50 и 60 години, отбелязаха сребърни, златни и диамантени сватби
В навечерието на Деня на християнското семейство в Разлог 113 семейства с дългогодишна любов подновиха брачните си обети.
Двойки, които са запазили любовта си 25, 50 и 60 години, отбелязаха сребърни, златни и диамантени сватби.
Традицията е най-младото семейство в Разлог да ги дари със здравец, а след това заедно да преминат под празнична арка, за да се врекат отново един на друг.
Всички положиха подписите си и в летописната книга на Община Разлог, която съществува повече от 40 години.
"Тайната е взаимна отстъпчивост и преди да вземеш решение има една приказка "два пъти мери, един път режи", коментира Спас Бащенски, празнуващ диамантена сватба.
"60 години живеем един до друг, създадохме едно здраво семейство с две дъщери, внучета и правнуче. Пожелавам много здраве, взаимна любов и отстъпчивост. Няма ли отстъпчивост и от двете страни - създават се дрязги. Обичайте се мили деца - това е тайната на дълголетието на семейството", сподели Елена Бащенска, празнуваща диамантена сватба.