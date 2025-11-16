В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства подновиха брачните си обети в Разлог

В навечерието на Деня на християнското семейство в Разлог 113 семейства с дългогодишна любов подновиха брачните си обети.



Двойки, които са запазили любовта си 25, 50 и 60 години, отбелязаха сребърни, златни и диамантени сватби.

Традицията е най-младото семейство в Разлог да ги дари със здравец, а след това заедно да преминат под празнична арка, за да се врекат отново един на друг.

Всички положиха подписите си и в летописната книга на Община Разлог, която съществува повече от 40 години.