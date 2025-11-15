Мащабна акция на СДВР срещу наркоразпространението в столицата

Мащабна акция на СДВР тече на територията на София срещу наркоразпространението.

По информация на полицията само в 6-о Районно от вчера са задържани трима души, сред тях и непълнолетни.

Eдин от задържани е синът на евродепутата Радан Кънев.

През нощта патрул на 6-о Районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка.

При обиск в момчето е открита марихуана.

17-годишният младеж е отведен в столичното 6-о Районно, където е установено, че е син на евродепутата Радан Кънев.

Бащата е повикан в столичното РПУ. Радан Кънев отказа да коментира темата.