Мащабна акция на СДВР срещу наркоразпространението в столицата

Има задържани, сред тях е синът на Радан Кънев
Мащабна акция на СДВР тече на територията на София срещу наркоразпространението.
По информация на полицията само в 6-о Районно от вчера са задържани трима души, сред тях и непълнолетни.
Eдин от задържани е синът на евродепутата Радан Кънев.
През нощта патрул на 6-о Районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка.
При обиск в момчето е открита марихуана.
17-годишният младеж е отведен в столичното 6-о Районно, където е установено, че е син на евродепутата Радан Кънев.
Бащата е повикан в столичното РПУ. Радан Кънев отказа да коментира темата.