ИЗВЕСТИЯ

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Мащабна акция на СДВР срещу наркоразпространението в столицата

Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Има задържани, сред тях е синът на Радан Кънев

полиция - лампа - престъпление
Снимка: илюстративна
Мащабна акция на СДВР тече на територията на София срещу наркоразпространението.

По информация на полицията само в 6-о Районно от вчера са задържани трима души, сред тях и непълнолетни.

Eдин от задържани е синът на евродепутата Радан Кънев.

През нощта патрул на 6-о Районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка.

При обиск в момчето е открита марихуана.

17-годишният младеж е отведен в столичното 6-о Районно, където е установено, че е син на евродепутата Радан Кънев.

Бащата е повикан в столичното РПУ. Радан Кънев отказа да коментира темата.

