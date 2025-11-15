Турция победи България след спорна дузпа и автогол

Отборът на Турция победи България с 2:0 в среща от квалификациите за Мондиал 2026. Звездата на Интер Хакан Чалханоглу откри резултата в 18-ата минута, когато беше точен от дузпа, отсъдена за спорна игра с ръка на Християн Петров. След почивката на два пъти Георги Русев бе близо до изравнителен гол, но в единия случай гредата спаси Чакър, а в другия вратарят сам неутрализира опасността. Малко преди края автогол си отбеляза Атанас Чернев, който оформи крайния резултат.

Загубата е пета подред за България в Група Е. Националите ни нямат точка, а след няколко дни приемат у дома Грузия в последния мач от кампанията. Испания и Турция са на първите две места, разделяни от три точки и ще се срещнат след няколко дни в пряк дуел за лидерската позиция.

Двубоят започна на високи обороти и първото положение не закъсня. В 4-ата минута Абдюлкерим Бардакджъ, централен защитник, игра с глава след центриране от корнер, но ударът мина на сантиметри от вратата на Митов. Буквално секунди преди това България стигна до вратата на опонента, но капитанът Десподов също не успя да намери свой съотборник от корнер.



В 12-ата дойде и първото чисто голово положение. Звездата на Ювентус Кенан Йълдъз намери в полето Керем Актюроглу, който от 6-7 метра с левия крак не успя да намери очертанията на вратата.



След четвърт част игра Турция стигна до нов шанс за гол. Чалханоглу изпълни свободен удар в близост до полето, Християн Петров, застанал най-встрани в стената, игра с ръка и главният съдия отсъди дузпа. Спорен момент в мача! Зад топката застана най-опитният в лагера на домакините – Хакан Чалханоглу, който със силен и точен удар не остави никакви шансове на Димитър Митов – 1:0.

Домакините продължиха да действат опасно и бяха до втори гол в 22-ата минута. Керем Актюроглу се освободи от бранител на България и от 22 метра стреля точно, но Митов с една ръка изби в корнер.

В 30-ата минута Здравко Димитров намери капитана Десподов на около 25 метра от полето, но нападателят на ПАОК се забави и топката му беше отнета, преди да опита да отправи удар.

Домакините отговориха с бърза контра, която приключи с точен удар от около 25 метра на Арда Гюлер, но топката беше насочена право в ръцете н Митов.



В заключителните минутки на първата част Кирил Десподов отправи точен удар от статично положение, но не затрудни вратаря на домакините, който правилно бе разчел посоката на удара на нападателя.

В добавените секунди на полувремето Димитър Митов се намеси авторитетно след удар по земя на Актюроглу и предотврати попадение във вратата си. Това беше и последното положение за първото полувреме.

Първото по-добро положение след почивката отново беше за домакините, когато отново Актюроглу се озова на стрелкова позиция, но не успя да отправи точен изстрел. В 58-ата минута България удари греда. Георги Русев отправи неочакван удар от около 40 метра, но топката се отби в левия стълб зад Чакър.

В 62-ата минута, след статично положение Чалханоглу отправи точен удар, но Митов изби с една ръка в корнер. Малко по-късно уникален пропуск направи Кенан Йълдъз. Звездата на Ювентус беше намерен отлично в полето, но с удобния си десен крак шутира на сантиметри от лявата греда на Митов.

20 минути пред края на срещата роденият в Бурса Исмаил Юксек беше близо до гол, но с десния крак стреля покрай вратата на Митов. Националният селекционер Димитров направи промени, като пусна в игра Ивайло Чочев и Марин Петков, в опит да освежи атаката на България. В 78-ата минута Русев отправи точен удар, но Чакър изби в корнер.

В 83-ата минута централният защитник Атанас Чернев си отбеляза автогол след центриране от Хакан Чалханоглу от статично положение. Бранителят засече неспасяемо топката и реално сложи край на интригата в срещата в Бурса. Чернев си отбеляза автогол и срещу Испания.



В последните секунди на срещата Йълдъз стреля в аут от изгодна позиция.

Световни квалификации: Турция – България (ГАЛЕРИЯ)

Репортаж от срещата ще откриете във видеото.