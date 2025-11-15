БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Пеев: Националите нямат самочувствие, а така е сложно да се играе

Бившият футболен национал на България вярва, че "трикольорите" се нуждаят от победа, защото "апетитът идва с яденето".

Бившият футболен национал на България Георги Пеев признава, че "лъвовете" изпитват затруднения на терена, защото играят без самочувствие.

Според него фактът, че футболистите не играят на високо ниво или при липса на конкуренция, също допринася за слабите резултати.

"Дали конкуренцията не е достатъчно висока в отборите и нивото не е достатъчно високо? Апетитът идва с яденето и след като нямат победа, момчетата нямат самочувствие. Така е доста сложно да се играе. Особено срещу силни съперници. Ние не успяхме да постигнем победи и срещи по-слабите. Това сериозно разклаща самочувствието на всеки един футболист", сподели той.

Цялото интервю с Георги Пеев гледайте в предаването „Арена спорт“ тази неделя от 12:30 часа по БНТ.

Вижте откъс от интервюто му за БНТ във видеото.

