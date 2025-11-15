БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европейските институции се споразумяха за бюджета на ЕС за 2026

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бюджетът за догодина възлиза на 192,8 милиарда евро

Европа знаме Европейски съюз
Снимка: pixabay.com
Законодателните институции на Европейския съюз - Европейският парламент и Европейският съвет постигнаха споразумение за годишния бюджет на общността за 2026 година.

Бюджетът за догодина възлиза на 192,8 милиарда евро, а приоритетите в него са укрепване на отбранителната готовност на Европа, повишаване на конкурентоспособността и справяне с миграционния натиск.

Според европейските институции бюджетът гарантира гъвкавост за бързо и ефективно реагиране при непредвидени ситуации.

В него е заложено допълнително финансиране за важни европейски програми като "Хоризонт Европа" и "Еразъм+", за транспортните и енергийни мрежи, за насърчаване на селското стопанство, както и за по-адекватно реагиране при природни бедствия или глобални кризи.

Европейският парламент и Съветът разполагат с 14 дни, за да одобрят официално постигнатото споразумение.

Очаква се Съветът да го одобри на 24 ноември с квалифицирано мнозинство.

#бюджет #Европейски съюз #ЕС

