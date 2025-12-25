БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На работа по празниците: Колко ще ни платят?
Чете се за: 02:10 мин.
Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на...
Чете се за: 05:00 мин.
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
Чете се за: 02:55 мин.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изправени пред свръхтуризъм: Красивите градчета на Елзас вземат мерки

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
По света
Запази

Притокът на туристи понякога създава у жителите "чувството, че вече не са у дома"

изправени свръхтуризъм красивите градчета елзас вземат мерки
Снимка: Снимката е илюстративна
Слушай новината

Риквир, в Източна Франция, има 1050 жители и... 450 000 посетители по време на коледния базар. Изправено пред този наплив от туристи, търсещи празнична атмосфера, елзаското градче с цветните си фасади взема мерки, за да остане гостоприемно, като същевременно се грижи за своите жители, разказва Агенция Франс прес.

Още от сутринта трафикът около средновековната историческа част, сгушена сред лозята, се задръства.

В тази живописна обстановка автобусите пристигат един след друг, стоварвайки потоци от туристи, нетърпеливи да се насладят на чаша греяно вино, да хапнат брецели или да се снимат пред къщите с дървена конструкция.

"Има все повече хора", отбелязва Марк, 70-годишен жител. "Тези, които се прехранват от туризъм, са доста щастливи, но за останалите не е толкова лесно", добавя той.

Притокът на туристи понякога създава у жителите "чувството, че вече не са у дома", признава кметът на града Даниел Клак. "Но е и добре", допълва той, приветствайки "икономическите печалби", донесени от посетителите.

Предизвикателството е "всички да живеят заедно", както туристите, така и жителите, през тези шест седмици интензивна туристическа дейност. Затова кметството е възприело иновативен подход. Улица в центъра на града е преименувана на "Улица на тишината", за да може жителите да "си поемат малко въздух".

"Жители, моля, бъдете тихи", "Запазете спокойствие и яжте брецели", гласят малки табели, поставени в тази алея, където нивото на шум е далеч от оживлението на главната улица. Мярката е резултат от обществено обсъждане, целящо да идентифицира проблемите, причинени от коледния базар, и да се опита да ги реши.

Заради трудностите с трафика и паркирането са осигурени шатъли, а за подобряване на чистотата се раздават безплатно джобни пепелници.

Риквир вече не се стреми активно да привлича посетители, които така или иначе се стичат там от цяла Франция, както и от Италия, Испания, Германия и Швейцария.

"Вече не рекламираме, защото пиковите периоди винаги са трудни за управление и не винаги са добре приети от местните жители", обяснява Лориан Грос, директор на местния туристически офис.

Тя се опитва да насочи туристите към "малко по-закътани коледни базари" в околността и ги насърчава да посещават през седмицата, а не през уикендите, когато е възможно.

В някои села коледният базар е отворен само през уикендите, за да се ограничи притокът.

"Твърдо решена съм да няма коледен базар извън петък, събота и неделя, за да могат жителите да живеят нормално през седмицата", обяснява Мартине Шварц, кмет на Кайзерсберг Виньобъл.

Мерките за сигурност, необходими предвид постоянната терористична заплаха, "са много рестриктивни: трудно е да се придвижваш, да паркираш, да се прибереш вкъщи".

Кайзерсберг и Риквир са сред най-популярните елзаски градчета сред туристите. Миналата година близо 4 милиона души посетиха коледните базари в департамента О-Рен.

Това е третото посещение за Дани и Кати Гийо, френска двойка от Алпите (Югоизточна Франция), на 50 и 54 години, привлечени от "магията и красотата на градчетата".

"Има толкова много хора", отбелязва Дани, според когото все още има място за подобрение по отношение на паркирането. "Има сериозна липса на места"!

Лиза Керуел, на 37 години, от Аржантан в Нормандия (Западна Франция), е тук за четири дни и планира да "посети всички малки коледни селца около Колмар и Страсбург".

"Не очаквахме толкова много хора", признава 30-годишната жена, която се адаптира, като тръгва "доста рано" и си прави "почивки от време на време, защото е доста натоварено".

Но не съжалява, че е дошла: коледни украси, светлини... "празник за очите".

#коледни базари #Елзас #туристи

Последвайте ни

ТОП 24

Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода "Шипка"
1
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
2
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...
Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар
3
Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар
Путин връчи на Мария Захарова орден "За заслуги пред Отечеството"
4
Путин връчи на Мария Захарова орден "За заслуги пред...
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
5
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас
6
Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас

Най-четени

Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
1
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
3
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
4
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
5
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
6
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали

Още от: Любопитно

В разговор с деца Тръмп заяви, че "няма да допусне лош Дядо Коледа" в САЩ
В разговор с деца Тръмп заяви, че "няма да допусне лош Дядо Коледа" в САЩ
Рождество Христово - празник на празниците за християните Рождество Христово - празник на празниците за християните
Чете се за: 06:20 мин.
Сцена на "Евровизия" ще бъде основна атракция на Виенската новогодишна пътека Сцена на "Евровизия" ще бъде основна атракция на Виенската новогодишна пътека
Чете се за: 02:45 мин.
Част от втората Слънчева лодка на Хеопс ще бъде сглобена пред посетителите на Големия египетски музей Част от втората Слънчева лодка на Хеопс ще бъде сглобена пред посетителите на Големия египетски музей
Чете се за: 02:10 мин.
Лувърът монтира охранителни решетки след обира на скъпоценности Лувърът монтира охранителни решетки след обира на скъпоценности
Чете се за: 02:05 мин.
По следите на Дядо Коледа По следите на Дядо Коледа
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Днес почитаме Христовата същност - светлината, знанието, чистотата и истината
Днес почитаме Христовата същност - светлината, знанието, чистотата...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Милиони вярващи по целия свят посрещнаха Рождество Христово Милиони вярващи по целия свят посрещнаха Рождество Христово
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на политиците за Рождество Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на политиците за Рождество
Чете се за: 05:00 мин.
Общество
Внимание на пътя: Сняг и дъжд в почти цялата страна Внимание на пътя: Сняг и дъжд в почти цялата страна
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болнични клоуни радват малките пациенти в детската онкология във Варна
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
За надеждата, която е по-силна от пепелта
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Сръбската НИС получи от САЩ време за преговори до март 2026 г.
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ