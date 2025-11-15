БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:00 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Александър Димитров: Турция няма да ни подцени

от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
Български футбол
Няма как, ако си затормозен, да дадеш максимума от своите възможности, заяви селекционерът на националите часове преди мача с Турция, който може да гледате в ефира на БНТ.

Александър Димитров: Турция няма да ни подцени
Александър Димитров е на мнение, че Турция няма да допусне подценяване срещу националния отбор на България по футбол в мача от квалификациите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година. Селекционерът на българите говори за атмосферата в тима часове преди срещата с турците от група Е, която ще стартира от 19:00 часа на стадион „Матлъ“ в Бурса. Двубоят ще бъде излъчен на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 3, а студийната ни програма започва половин час по-рано.

Пред БНТ той сподели, че в българския лагер се стараят да са позитивни, за да могат играчите да дадат максимума от себе си.

„Няма как, ако си затормозен, да дадеш максимума от своите възможности. Това би повлияло и на играчите, и на нас като треньори. Опитваме се с различни средства и методи да разведрим атмосферата, особено в тренировъчния процес, за да се отърсим от тези неща. Да могат играчите да дадат максимума от себе си.“

Треньорът разкри и какво очаква от „лъвовете“ по време на мача, за да се противопоставят на турците.

През целия мач искам да затрудним максимално съперника, който в никакъв случай няма да ни подцени и ще бъде пределно мотивиран да ни приключи по най-бързия начин, така да се каже. Искам да изнесем играта повече в противниковата половина, да обърнем защитниците на домакините с лице към тяхната врата, за да може да имаме някакъв успех", коментира Димитров.

България излиза срещу Турция в търсене на първи точки за световните квалификации
България излиза срещу Турция в търсене на първи точки за световните квалификации
Мачът е от 19 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 01:10 мин.
Илия Груев: Не е лесно за никой в момента, но имаме нов шанс да спечелим точки
Илия Груев: Не е лесно за никой в момента, но имаме нов шанс да спечелим точки
Двубоят Турция - България е днес от 19:00 ч. в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.
Чете се за: 01:47 мин.
#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Български национален отбор по футбол за мъже # Александър Димитров

