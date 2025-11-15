Община Благоевград внедрява изкуствен интелект в работата си

Община Благоевград започва да внедрява изкуствен интелект в работата на администрацията си. Очаква се през следващата година AI да бъде използван в управлението на всички общински процеси. Ще подобри ли това обслужването на гражданите и може ли да се очакват съкращения в администрацията, провериха Станислава Христова и Иван Терзиев.

Изкуственият интелект неизбежно навлиза във всички сфери. Много институции вече го ползват, а община Благоевград не прави изключение. Очаква се през следващата година AI да бъде използван в управлението на всички общински процеси. Жителите на Благоевград приемат разнопосочно решението на общината.

„Бъдещето е на това, искаме не искаме, това е положението.“ „Мисля, че добре се справят засега, аз съм много доволен от тях, едни данъчни оценки… Много бързо работят. Не знам дали ще се справи изкуственият интелект.“ „Ще бъде в полза и на гражданите, и на служителите на общината, защото първо ще се решават много бързо някои въпроси, които засега изискват много време, чакане и така нататък.“ „Не мога да определя как точно ще се отрази на общинската администрация. Тук иначе обслужването е добро. Би трябвало да е по-бързо.“

Идеята не е да бъде съкращаван персонал, а да се облекчи работата на администрацията.

Адриана Топурска, директор на Дирекция „Информационно и административно обслужване“: „Използването на изкуствен интелект няма да бъде задължително в процеса на работа в администрацията. Аз съм почитател на по-плавното въвеждане на такива иновации, така че хората да не се чувстват притиснати в своята работа или застрашени по някакъв начин. Със сигурност целта не е да бъдат съкращавани или замествани служители. По-скоро този ресурс, който ние имаме — човешкият ресурс и неговият потенциал — да бъде насочен към изпълнението на по-сложни задачи.“

Очаква се програмата с изкуствен интелект, която са закупили, да е особено полезна при работа с големи обеми текстове, както и при проучвания преди вземането на важни решения.

Адриана Топурска, директор на Дирекция „Информационно и административно обслужване“: „Ние ще я научим да работи с нормативната база, която ние ползваме — със законите и наредбите, върху които се позоваваме, така че да ни бъде изцяло полезна. Официално или не, изкуственият интелект вече се ползва в ежедневието на всички нас, и то от много по-отдавна, отколкото ние си мислим, така че мислим, че най-правилният начин е ние да направим този инструмент официален в нашата работа, защото е по-сигурно, по-лесно проследимо и контролируемо.“

Предстои до края на годината хартията да остане в историята и всички документи да са само електронни.