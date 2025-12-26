БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пътната обстановка в София е нормална, пътищата до Витоша са опесъчени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Движението се извършва при зимни условия

пътната обстановка софия нормална пътищата витоша опесъчени
Снимка: БТА
Слушай новината

Пътната обстановка в столицата е нормална, а движението се извършва при зимни условия. През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по който се движи масовият градски транспорт, както и централни в район „Панчарево“.

Почистен е и пътят Панчарево - Бистрица. Опесъчени са пътищата в природен път „Витоша“- Драгалевци- Алеко и Бояна- Златни мостове.

Екипите, ангажирани със снегопочистването са обработили със смеси против заледяване рискови участъци по Южната дъга на Софийския околовръстен път, улици във с. Владая, кварталите „Бояна“, „Княжево“, „Симеоново“ и „Драгалевци“, както и в район „Люлин“- ул. „Земеделска“, Суходолски път и моста на Филиповско шосе.

Градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява всички маршрути.

#София #пътна обстановка

Последвайте ни

ТОП 24

Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
1
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово
2
Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово
Застудяването ще продължи
3
Застудяването ще продължи
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и тежко болните деца
4
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и...
Жълт код за студено време в 10 области
5
Жълт код за студено време в 10 области
Аварирал снегорин затруднява движението на изхода на Монтана
6
Аварирал снегорин затруднява движението на изхода на Монтана

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
5
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...
След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на училище "Луи Брайл"
6
След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на...

Още от: Регионални

След падналия сняг - все още има места без ток
След падналия сняг - все още има места без ток
Обявиха бедствено положение в село Гелеменово Обявиха бедствено положение в село Гелеменово
Чете се за: 01:02 мин.
Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово
14262
Чете се за: 01:55 мин.
Усложнена зимна обстановка в някои части на страната (ОБЗОР) Усложнена зимна обстановка в някои части на страната (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед" Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
16037
Чете се за: 00:50 мин.
Аварирал снегорин затруднява движението на изхода на Монтана Аварирал снегорин затруднява движението на изхода на Монтана
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

България празнува втория ден на Рождество Христово
България празнува втория ден на Рождество Христово
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Любчо - история за обич и грижа Любчо - история за обич и грижа
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Жълт код за студено време в 10 области Жълт код за студено време в 10 области
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Митрополит Серафим: Църквата винаги се моли за мира, който е абсолютно необходим Митрополит Серафим: Църквата винаги се моли за мира, който е абсолютно необходим
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След падналия сняг - все още има места без ток
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Продължава посещението на патриарх Даниил във Вселенската...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
САЩ нанесоха удари в Нигерия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Преговорите за Украйна продължават
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ