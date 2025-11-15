БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Премиерът за дерогацията на "Лукойл": Сега пред нас важната задача е да осигурим нормална доставка на нефт

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Росен Желязков
Снимка: БТА
Дружествата на "Лукойл" в България получиха дерогация от американските санкции, която позволява да продължат да работят. Това стана след като късно снощи Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати издаде генерален лиценз - "Разрешаване на сделки, включващи определени юридически лица на "Лукойл" в България". Друг лиценз, свързан с наложените по-рано американски санкции срещу руския енергиен гигант, отваря пътя за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл", като разрешава на компаниите да водят преговори с компанията до 13 декември.

Какви са реакциите след решението?

Лицензът, публикуван на страницата на Службата за контрол на чуждестранните активи, позволява транзакции с четирите дружества на "Лукойл" в България. Това са рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас", собственикът на мрежата от бензиностанции "Лукойл България", както и "Лукойл Ейвиейшън" и "Лукойл Бункер". Отсрочката е до 29 април 2026 г.

В съобщение на сайта си тази сутрин Министерството на енергетиката приветства решението.

Министертво на енергетиката: "В резултат на последователните действия, предприети на правителствено ниво още от първия ден след въвеждането на американските санкции, страната ни осигурява необходимата стабилност и спокойствие за българските граждани и за бизнеса. Министерството на енергетиката ще продължи да следи процеса и да работи в тясно сътрудничество с международните партньори за гарантиране на енергийната сигурност на страната."

Правителството трябваше да направи най-доброто възможно и ние го направихме - тихо, спокойно, без фанфари, заяви министър председателят Росен Желязков.

Росен Желязков, министър председател: "Сега пред нас важната задача е да осигурим навременната, нормална доставка на нефт, да направим така, че преработката му да бъде безпрепятствена, дистрибуцията също и аз разчитам, че особеният управител и екипът, който той ще подбере, чрез предпоставките, които са предвидени в закона, в това число и преценка за това кой от оперативния мениджмънт на дружествата от групата може да продължи да работи в синхрон с целите и задачите, ще внесе необходимото успокоение."

"Било каквото било - вече ще бъде, както беше!" - така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, коментира във Фейсбук снощи новината за дерогацията. Борисов благодари на екипа на Министерски съвет, работил по постигане на решението, както и на партиите от Народното събрание - ГЕРБ - СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица, ИТН.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев също написа във фейсбук, че с акта на правителството на Съединените щати се осигурява както стабилността на доставките на петрол, така и на цените за българските граждани и българския бизнес. Приетите от Народното събрание реформи за разширяване на правомощията на особения търговски управител бяха важни за този процес, добави той.

Снощи в предаването "Панорама", министърът на финансите коментира назначаването на Румен Спецов за особен управител в "Лукойл".

Теменужка Петкова, министър на финансите: "Румен Спецов има сериозен опит по отношение контрола върху всички сектори от икономическия спектър на страната ни. След като е приел това предизвикателство да бъде особен управител в този момент, да, очевидно е преценил своите възможности и правителството днес със свое решение го одобри за тази позиция."

Вчера Великобритания също издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две от българските дъщерни компании на "Лукойл".

