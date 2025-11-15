Всяко четвърто дете у нас е с проблемно зрение

25% от децата у нас са с проблемно зрение. Една от причините е прекомерната употреба на дигитални устройства. Затова в Русе започва общинската програма "Да опазим очите на децата“. Безплатно при офталмолог ще бъдат прегледани близо 800 момичета и момчета, които наесен ще са първи клас.

Преди три години Никола започва да вижда предметите размазани и да се оплаква от главоболие. Симптомите са аларма за родителите му, че е време за първия преглед при офталмолог.

Никола – 6 г.: "Защото ме боляха очичките и не виждам надалеч много добре. От компютърни игри смятам, че заради това съм си развалил очичките и сложих очилцата и вече спрях да гледам такива работи, компютърни игри. Мама, тя не ми позволява."

Само миналата година безплатно са прегледани 770 деца в предучилищна възраст в Русе. Оказва се, че далекогледството намалява, за сметка на късогледството.

Искра Иванова - началник отдел „Здравни дейности“ – Община Русе: "Около 10% от децата са диагностицирани с отклонение в очното здраве, които се насочват чрез техните родители към специалистите офталмолози за диагностика и последващото лечение."

Продължителното взиране в дисплея на телефона е най-голямата опасност за зрението на децата.

Дойчин Бояджиев – оптометрист: "Говорим над 3-4 часа на ден, което е недопустимо, там проблемът е с моториката на очите, с изкривяване, с най-различни форма на страбизъм, мързеливо око. Това е по-опасното." Д-р Наталия Главанова - офталмолог: "Екранното време при децата трябва да бъде ограничено до минимум, да се прекарва повече време навън, на открито и окото да си почива, гледайки в далечина."

За да щадят максимално очите на децата, в яслите и детските градини телевизори не се пускат.

Таня Тодорова - директор на ДГ „Детелина“: "Филмчета също не се гледат, с изключение на такива с образователна цел и на много далечно разстояние."

Кампанията за опазването на детските очи се прави за трета поредна година в Русе и ще приключи през май догодина.