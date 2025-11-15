България излиза срещу Турция в търсене на първи точки за световните квалификации

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мачът е от 19 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 1 и БНТ 3

бнт излъчва последните мачове националния отбор годината
Слушай новината

Националният отбор на България ще се изправи тази вечер срещу Турция в мач от световните квалификации. Срещата ще се играе в Истанбул, а целта на българския тим е да спечели първите си точки в групата.

Селекционерът Александър Димитров заяви, че отборът ще излезе без излишно напрежение, с амбиция да покаже по-добра игра и дисциплина в защита. Той подчерта, че срещу силния състав на Турция е важно да се запази концентрацията и отборният дух.

Очаква се България да започне с млад състав, в който няколко футболисти ще направят своя дебют в квалификациите. Вратарят Пламен Андреев и защитникът Петко Христов са сред сигурните титуляри, а в атака ще действа капитанът Кирил Десподов.

Турция е фаворит в мача, но българските играчи са уверени, че могат да се противопоставят с борбеност и организация. Настроението в лагера е позитивно, а отборът влиза в двубоя с мотивация да постигне първи успех в новия квалификационен цикъл.

Последвайте ни

