България излиза срещу Турция в търсене на първи точки за световните квалификации

Националният отбор на България ще се изправи тази вечер срещу Турция в мач от световните квалификации. Срещата ще се играе в Истанбул, а целта на българския тим е да спечели първите си точки в групата.

Селекционерът Александър Димитров заяви, че отборът ще излезе без излишно напрежение, с амбиция да покаже по-добра игра и дисциплина в защита. Той подчерта, че срещу силния състав на Турция е важно да се запази концентрацията и отборният дух.

Очаква се България да започне с млад състав, в който няколко футболисти ще направят своя дебют в квалификациите. Вратарят Пламен Андреев и защитникът Петко Христов са сред сигурните титуляри, а в атака ще действа капитанът Кирил Десподов.

Турция е фаворит в мача, но българските играчи са уверени, че могат да се противопоставят с борбеност и организация. Настроението в лагера е позитивно, а отборът влиза в двубоя с мотивация да постигне първи успех в новия квалификационен цикъл.