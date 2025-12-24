Алекс Грозданов сред най-добрите волейболисти в света

Българският национал Алекс Грозданов зае осмо място в престижната класация на специализирания сайт Volleyball World за най-добрите волейболисти през изминалата година.

Централният блокировач имаше изключително силен сезон. Той спечели шампионската титла на Полша с отбора на Богданка Люблин и завоюва сребърен медал на Световното първенство по волейбол във Филипините.

От Volleyball World определят Грозданов като „истинска стена на мрежата“ и подчертават лидерската му роля. В полското първенство той завършва сезона като втори най-добър блокировач, а на Световното първенство е номер 1 в блокадата.

Като капитан на националния отбор Грозданов има ключов принос за първото участие на България на финал на световно първенство от 55 години насам.

След него в класацията остават словенецът Ян Кожамерник и чехът Патрик Индра. От Volleyball World ще обявят и останалите позиции в топ 10 в следващите дни.