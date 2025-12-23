БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Николов и Карлос Насар в топ 10 на анкета на БТА „Спортист на Балканите" 2025

Чете се за: 01:35 мин.
алекс николов карлос насар попаднаха топ анкетата бта bdquoспортист балканитеldquo 2025
Българските спортисти Александър Николов и Карлос Насар попаднаха в престижната топ 10 класация на анкета за „Спортист на Балканите“ за 2025 г., организирана от Българската телеграфна агенция (БТА).

Николов стана най-резултатен на световното първенство по волейбол във Филипините и беше с ключова роля за спечелените от националния тим на България сребърни медали, като беше избран и в отбора на най-добрите в турнира.

Насар триумфира със световната титла в категория до 94 килограма със световен рекорд в изтласкването, както и със златото при 96-килограмовите на европейския шампионат със световни рекорди в изтласкването и в двубоя.

Това признание е голямо постижение за двамата млади спортисти и показва, че техните резултати и упорит труд се забелязват не само в България, но и на Балканите.

Топ 10 в анкетата на БТА „Спортист на Балканите“ за 2025 година (по азбучен ред):
Александър Николов (България) – волейбол
Алперен Шенгюн (Турция) – баскетбол
Давид Попович (Румъния) – плуване
Дистрия Красничи (Косово) – джудо
Емануил Каралис (Гърция) – лека атлетика
Зринка Лютич (Хърватия) – ски-алпийски дисциплини
Карлос Насар (България) – вдигане на тежести
Никола Йокич (Сърбия) – баскетбол
Стефанос Дускос (Гърция) – гребане
Янис Адетокунбо (Гърция) – баскетбол

