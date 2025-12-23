Александър Николов и Карлос Насар в топ 10 на анкета на БТА „Спортист на Балканите“ 2025

Българските спортисти Александър Николов и Карлос Насар попаднаха в престижната топ 10 класация на анкета за „Спортист на Балканите“ за 2025 г., организирана от Българската телеграфна агенция (БТА).

Николов стана най-резултатен на световното първенство по волейбол във Филипините и беше с ключова роля за спечелените от националния тим на България сребърни медали, като беше избран и в отбора на най-добрите в турнира.

Насар триумфира със световната титла в категория до 94 килограма със световен рекорд в изтласкването, както и със златото при 96-килограмовите на европейския шампионат със световни рекорди в изтласкването и в двубоя.

Това признание е голямо постижение за двамата млади спортисти и показва, че техните резултати и упорит труд се забелязват не само в България, но и на Балканите.

Топ 10 в анкетата на БТА „Спортист на Балканите“ за 2025 година (по азбучен ред):

Александър Николов (България) – волейбол

Алперен Шенгюн (Турция) – баскетбол

Давид Попович (Румъния) – плуване

Дистрия Красничи (Косово) – джудо

Емануил Каралис (Гърция) – лека атлетика

Зринка Лютич (Хърватия) – ски-алпийски дисциплини

Карлос Насар (България) – вдигане на тежести

Никола Йокич (Сърбия) – баскетбол

Стефанос Дускос (Гърция) – гребане

Янис Адетокунбо (Гърция) – баскетбол