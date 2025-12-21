Мбапе изравни рекорд на Роналдо при победа на Реал над Севиля

Килиан Мбапе изравни рекорда на Кристиано Роналдо за най-много голове за една календарна година с екипа на Реал Мадрид. Французинът реализира късна дузпа при победата с 2:0 над Севиля в мач от Ла Лига.

Мбапе отбеляза 59-ия си гол за 2025 г., с което повтори постижението на Роналдо от 2013 г. и отпразнува рождения си ден по най-добрия начин.

Джуд Белингам откри резултата с глава преди почивката. Севиля остана с човек по-малко след втори жълт картон, а вратарят Тибо Куртоа имаше ключови спасявания.

След успеха Реал е втори в класирането с 42 точки, на една зад лидера Барселона. Севиля е девета с 20 точки.