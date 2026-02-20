БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Ива Иванова на полуфинал в Тунис

Българската тенисистка Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Монастир с награден фонд 15 хиляди долара.

Иванова и партньорката ѝ Камила Бартоне (Латвия), които са поставени под №2, записаха убедителна победа над рускините Валерия Артьомева и Алина Юнева с 6:2, 6:0 само за 50 минути.

В битка за място на финала двете ще срещнат третите поставени в схемата – китайките Мейци Го и Чънтин Чжу.

Друга българка – Йоана Константинова, която миналата седмица спечели титла на двойки на друг турнир в Монастир, отпадна на четвъртфиналите. Тя и испанката Клаудия Ферер Перес загубиха от водачките в схемата Юка Хосоки и Елиз Це с 1:6, 5:7 за 79 минути.

