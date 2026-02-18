Лудогорец и ЦСКА един срещу друг за място на финала

Четири отбора продължават битката за Купата на България, а жребият предложи два интересни полуфинала. В единия сблъсък един срещу друг се изправят Лудогорец и ЦСКА – дуел между двата гранда, който обещава сериозно напрежение.

В другия полуфинал Арда ще срещне Ботев Пловдив, като и двата тима ще търсят място във финала на турнира.

Полуфиналите ще се играят в два мача. Първите срещи са насрочени за 7 и 8 април, а реваншите – за 21 и 22 април. Победителите от двата сблъсъка ще се класират за финала, който ще се играе на 21 май.