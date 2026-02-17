Елизара Янева с рекордно класиране в световната ранглиста

Втората ракета на България при жените Елизара Янева постигна най-доброто класиране в кариерата си в световната ранглиста на WTA. Едва на 18 години тя се изкачи с пет позиции и вече е №228 в света с 303 точки.

От началото на сезона Янева е сред най-успешните български тенисистки в турнирите на ITF, където записа най-много победи. В надпреварата на двойки обаче тя е назад в класацията и заема 737-о място.

Първата ракета на България Виктория Томова запазва позицията си – №153 в света с 465 точки. Последното ѝ участие беше на турнир от сериите WTA 125 в Оейраш, където отпадна още в първия кръг.

Начело в световната ранглиста остава Арина Сабаленка с 10 870 точки. Втора е Ига Швьонтек, а трета – шампионката от Australian Open Елена Рибакина.

Любопитен факт е пробивът на 19-годишната канадка Виктория Мбоко, която за първи път влезе в топ 10, изкачвайки се до десетото място.

В класацията на двойки лидер остава белгийката Елизе Мертенс с 8483 точки.