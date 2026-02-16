МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие

Намерените в помещенията при огледа на хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие. Това сочи анализ на експерти по балистика в Научния институт по криминалистика, съобщиха от МВР. От вътрешното министерство уточняват, че по време на огледите на помещенията в хижата са установени множество гилзи, като те са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители. При огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни. Според експерти по балистика в Научния институт по криминалистика, тези данни дават основание да се направи заключението, че намерените гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие.

От МВР уточняват още, че ако патроните не са поставени и заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие /наприимер при пожар/ - при достатъчно висока температура барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени. Тогава барутът изгаря бързо, налягането в гилзата нараства, гилзата се разкъсва и/или куршумът се отделя.

Тъй като няма цев, която да насочи и задържи налягането, куршумът обикновено не развива скорост, сравнима с тази при изстрел от оръжие, добавят от МВР. Частите (куршум или фрагменти от гилзата) могат да се разлетят на кратко разстояние, но с по-ниска енергия от нормален изстрел.