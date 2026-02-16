БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Сняг и грешка спряха Алберт Попов на Олимпиадата

Чете се за: 01:52 мин.
алберт попов калин златков старт олимпийския слалом българите милано кортина
Мъжкият слалом в Бормио беше във фокуса на българското внимание в десетия ден на Олимпийските игри Милано-Кортина, но за съжаление състезанието приключи рано за най-добрия ни алпиец Алберт Попов.

Първият манш се проведе при силен снеговалеж, който направи условията на пистата Стелвио изключително трудни, особено за състезателите със заден старт. Попов стартира с номер 18, изоставаше с 0.73 секунди на първата контрола, но допусна грешка и отпадна още в първия манш.

За 26-годишния софиянец това беше първи и единствен старт на третата му Олимпиада. При дебюта си в Пьончан през 2018 г. той отпадна в слалома, а в Пекин през 2022 г. завърши девети в коронната си дисциплина.

Другият български представител Калин Златков също записа участие в Италия. 25-годишният скиор завърши 37-и в гигантския слалом при олимпийския си дебют.

След първия манш лидер е норвежецът Атле Лие Макграт, който се възползва от ранния си старт и записа най-добро време – 56.14 секунди.

Сред отпадналите са още Лукас Бротен, Мануел Фелер и представителят на домакините Алекс Винацер. Австриецът Марко Шварц завърши на 1.96 секунди зад лидера – резултат, който при тези условия се приема като успех.

Вторият манш е насрочен за 14:30 часа и ще бъде последният старт при мъжете в алпийските ски на Олимпиадата в Италия.

Късен обрат донесе победа на Лудогорец срещу Берое
Късен обрат донесе победа на Лудогорец срещу Берое
Класика на „Герена“ срещу Ботев Пловдив и лидерска крачка за Левски Класика на „Герена“ срещу Ботев Пловдив и лидерска крачка за Левски
Чете се за: 01:20 мин.
Исторически триумф: България е европейски шампион по бадминтон за жени Исторически триумф: България е европейски шампион по бадминтон за жени
Чете се за: 01:10 мин.
Левски срещу Ботев Пловдив – дербито с голям залог Левски срещу Ботев Пловдив – дербито с голям залог
Чете се за: 01:07 мин.
Българите на старт днес на Олимпиадата в Милано–Кортина Българите на старт днес на Олимпиадата в Милано–Кортина
Чете се за: 01:07 мин.
Шестима българи атакуват олимпийските трасета днес Шестима българи атакуват олимпийските трасета днес
Чете се за: 01:22 мин.

Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години
Чете се за: 02:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Три камери заснели палежа в Бистрица Три камери заснели палежа в Бистрица
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
