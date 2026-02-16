Сняг и грешка спряха Алберт Попов на Олимпиадата

Мъжкият слалом в Бормио беше във фокуса на българското внимание в десетия ден на Олимпийските игри Милано-Кортина, но за съжаление състезанието приключи рано за най-добрия ни алпиец Алберт Попов.

Първият манш се проведе при силен снеговалеж, който направи условията на пистата Стелвио изключително трудни, особено за състезателите със заден старт. Попов стартира с номер 18, изоставаше с 0.73 секунди на първата контрола, но допусна грешка и отпадна още в първия манш.

За 26-годишния софиянец това беше първи и единствен старт на третата му Олимпиада. При дебюта си в Пьончан през 2018 г. той отпадна в слалома, а в Пекин през 2022 г. завърши девети в коронната си дисциплина.

Другият български представител Калин Златков също записа участие в Италия. 25-годишният скиор завърши 37-и в гигантския слалом при олимпийския си дебют.

След първия манш лидер е норвежецът Атле Лие Макграт, който се възползва от ранния си старт и записа най-добро време – 56.14 секунди.

Сред отпадналите са още Лукас Бротен, Мануел Фелер и представителят на домакините Алекс Винацер. Австриецът Марко Шварц завърши на 1.96 секунди зад лидера – резултат, който при тези условия се приема като успех.

Вторият манш е насрочен за 14:30 часа и ще бъде последният старт при мъжете в алпийските ски на Олимпиадата в Италия.